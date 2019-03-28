Киану Ривз сам довёз пассажиров, чей самолёт экстренно сел в другом городе

Как сообщает Unilad, забавный случай произошёл на этих выходных. Известный 54-летний актёр летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, когда из-за технических неисправностей самолёт решили экстренно приземлить в Бейкерсфилде — за 160 километров до места назначения.

Растерялся ли Киану Ривз? Ни капли! Он придумал выход для себя и своих попутчиков, который всем пришёлся по душе. Чтобы не ждать несколько часов самолёт до Лос-Анджелеса, Киану предложил пассажирам вместе добраться на автобусе. От такого предложения сложно было отказаться.

На протяжении всей поездки особо заняться было нечем, поэтому актёр решил развлечь своих попутчиков. Он зачитывал вслух интересные факты о Бейкерсфилде, периодически включая на YouTube музыку в стиле бейкерсфилд-саунд (жанр кантри, появившийся именно в этой местности).

Как только первый из пассажиров достиг своей остановки, Киану на выходе пожал ему руку и сказал, что очень рад был знакомству. После такой поездки в соцсети тут же полились фото, сториз и твиты про популярного актёра. Фанаты сошлись на том, что Киану необычайно приятный и хороший человек.

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