Киану Ривз сам довёз пассажиров, чей самолёт экстренно сел в другом городе

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Киану Ривз сам довёз пассажиров, чей самолёт экстренно сел в другом городе

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Как сообщает Unilad, забавный случай произошёл на этих выходных. Известный 54-летний актёр летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, когда из-за технических неисправностей самолёт решили экстренно приземлить в Бейкерсфилде — за 160 километров до места назначения.

Растерялся ли Киану Ривз? Ни капли! Он придумал выход для себя и своих попутчиков, который всем пришёлся по душе. Чтобы не ждать несколько часов самолёт до Лос-Анджелеса, Киану предложил пассажирам вместе добраться на автобусе. От такого предложения сложно было отказаться.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/CheesyJedi" target="_blank"><strong><ins>Amir Blum (Unboxed)</ins></strong></a></p>

На протяжении всей поездки особо заняться было нечем, поэтому актёр решил развлечь своих попутчиков. Он зачитывал вслух интересные факты о Бейкерсфилде, периодически включая на YouTube музыку в стиле бейкерсфилд-саунд (жанр кантри, появившийся именно в этой местности).

Как только первый из пассажиров достиг своей остановки, Киану на выходе пожал ему руку и сказал, что очень рад был знакомству. После такой поездки в соцсети тут же полились фото, сториз и твиты про популярного актёра. Фанаты сошлись на том, что Киану необычайно приятный и хороший человек.

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