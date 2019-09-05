Сотни ежедневных оскорбительных комментариев, интимные фотографии, отправленные по электронной почте, назойливые сообщения. С ней не просто справиться взрослому и почти невозможно — ребёнку. Кого-то назойливое поведение способно довести до суицида. Нередко подростки испытывают подобные настроения именно в результате травли в Сети. Как её победить? Рассказываем на конкретных примерах.
Кибербуллинг. Можно ли справиться с травлей в Сети? Опыт тех, кто смог
Очкарики, толстушки, заучки… Их гнобили всегда и везде: в школе, в институте, в офисе. Но если раньше они могли спастись от нападок в стенах своего дома или вдали от обидчиков, то в последние годы эти укрытия бесполезны. Всё из-за нового, особо опасного вида травли, который называется кибербуллингом.
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