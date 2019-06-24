Исповедь хакера: Как мы подбираем ваши пароли

Хакер Александр Варской — о том, что такое кардинг, и о том, что наши личные данные давно продают друг другу крупные корпорации.

Периодические сливы в Сеть паролей от электронной почты и личных данных клиентов и пользователей со стороны различных сервисов и соцсетей, похоже, стали обыденным явлением. И обычным людям нужно быть готовыми к тому, что это давно не тайна. Наши данные продают друг другу большие корпорации, они называют это биг-датой. Потрясающий товар! Государство пытается это регулировать через законодательство, разрабатывая новые законопроекты, которые успешно обходят.

Боюсь, что даже Сечин не может себе придумать крутой пароль. Большинство людей этого не могут. Задумайтесь, как вы вводите пароль на каком-либо сервисе? У вас просят: "Введите пароль прописными буквами, используйте цифры", — и так далее. Что вы сделаете? Первая буква у вас в пароле будет заглавная, все остальные маленькие, в середине цифры. Вы не сможете себе сделать смешанный пароль, когда у вас, например, большая буква на месте средней и ещё немножко цифр по бокам, а затем только маленькие латиницы, поэтому мы, хакеры, это тоже предугадываем, когда подбираем ваши пароли.

Любой человек с минимальным уровнем технического образования может взломать вашу почту, в Интернете есть специальные сервисы, которые оказывают услуги по взлому почтовых ящиков и аккаунтов. По большому счёту, вы, я, большинство из нас не являются субъектами, мы объекты. С этим можно смириться и согласиться, мы никогда не сможем влиять ни на что, пока у нас не будет воли. Фишка только в ней.

Под волей я подразумеваю образование. Его нужно получать — это доступно здесь и сейчас. Люди могут это сделать. Нужно включать себя в процессы, которые с вами происходят. Вместо ощущения себя объектом переходить на другой уровень, на уровень человека со свободной волей. Пытаться самим влиять на свою жизнь. Есть социальные и технические шаблоны, ищущий человек может выйти за эти рамки.

Вы можете стать хозяином своей судьбы, даже почувствовать себя Черчиллями, для этого нужна воля. Но боюсь, что люди, которым я буду что-то советовать, этого не услышат, им это не нужно, потому что они не находятся в категории угрозы. Если мы говорим о защите личных данных, то они касаются тех, у кого есть счета. Но у нас, к сожалению, не очень богатая страна и таких людей очень мало. Большинству же это не угрожает.

Со времён Советского Союза у нас самая читающая страна. Несмотря на это, сегодня, с точки зрения IT, мы не влияем на свою судьбу. Нам сегодня проще прийти к буддистскому пониманию проблем в этом направлении. Мы не сможем влиять ни на что, но мы силой мысли, силой определённых взаимодействий с этими "дачниками" — это те, кто занят в основном строительством собственных "дач", они не думают о построении страны — можем сохранить свой потенциал и свои семьи, несмотря ни на что, и выйти за пределы заданных нам шаблонов.

Мы не американцы и не европейцы, к нам нет большого интереса в области краж денег, у большинства нашего населения их просто нет. Эта область — воровства электронных денег со счетов и пластиковых карточек — называется кардинг. Такими вещами занимаются люди с профессиональным образованием из стран бывшего СНГ, и поверьте, нет у них в числе жертв людей, которые будут страдать от этого. Россия также не может от этого страдать по причине бедности большинства своего населения. Поэтому цели такого киберкриминала сосредоточены на Европе и Америке. А мы можем жить спокойно.