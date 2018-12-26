Курильщик-2050. Как выжить в мире будущего?

Подробнее о предложениях Минздрава вы можете прочитать здесь. А пока перенесёмся в 2050 год и поймём, как быть российскому курильщику 30 лет спустя.
Снять дачный участок и растить махорку
Покосившийся домик, небольшой огород. Идеальное место, чтобы разводить табак, сушить в погребе и забивать во вчерашнюю газету.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Привыкать курить солому
Инициативу называют новым сухим законом. Власти начнут уничтожать табак. Придётся искать альтернативу. Предлагают курить веник.
Фото: © РИА Новости/Игорь Чабаненко
Забронировать элитное место в подъезде или за гаражами
Нынешние 30-летние помнят, как это — прятаться по лестничным площадкам от родителей. В 60–70 лет этот навык опять пригодится.
Фото: © flickr/Dmitri Bender
Создать неприкосновенный запас уже сейчас
Особо прагматичные пользователи предлагают начать покупать по пачке в месяц и откладывать на балконе на чёрный день.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Ездить в табачные туры за границу
Особо предприимчивые составляют прайс-листы, как повезут курильщиков за кордон на шопинг. А вдруг там курение запретят раньше?
Фото: © Pixabay
Всегда выставлять фикус на окне и блюсти конспирацию
Предлагают создать конспиративные квартиры, где можно перекурить. Знаком того, что место безопасно, будет фикус или табачный куст.
Фото: © Pixabay
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