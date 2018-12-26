Курильщик-2050. Как выжить в мире будущего?

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Курильщик-2050. Как выжить в мире будущего?

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Фото: © Shutterstock

Минздрав запретит курение и приравняет его к наркомании. Сделает он это через 32 года. Вероятно, за обычную сигарету отправят за решётку. А курильщикам придётся скрываться. В соцсетях с юмором отреагировали на инициативу чиновников. И начали составлять инструкцию по выживанию курильщикам в мире будущего.

Подробнее о предложениях Минздрава вы можете прочитать здесь. А пока перенесёмся в 2050 год и поймём, как быть российскому курильщику 30 лет спустя.

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Фото: © РИА Новости/Игорь Чабаненко

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Фото: © flickr/Dmitri Bender

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Фото: © Pixabay

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Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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