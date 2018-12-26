Курильщик-2050. Как выжить в мире будущего?

Минздрав запретит курение и приравняет его к наркомании. Сделает он это через 32 года. Вероятно, за обычную сигарету отправят за решётку. А курильщикам придётся скрываться. В соцсетях с юмором отреагировали на инициативу чиновников. И начали составлять инструкцию по выживанию курильщикам в мире будущего.

Подробнее о предложениях Минздрава вы можете прочитать здесь. А пока перенесёмся в 2050 год и поймём, как быть российскому курильщику 30 лет спустя. Снять дачный участок и растить махорку Покосившийся домик, небольшой огород. Идеальное место, чтобы разводить табак, сушить в погребе и забивать во вчерашнюю газету. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский Привыкать курить солому Инициативу называют новым сухим законом. Власти начнут уничтожать табак. Придётся искать альтернативу. Предлагают курить веник. Фото: © РИА Новости/Игорь Чабаненко Забронировать элитное место в подъезде или за гаражами Нынешние 30-летние помнят, как это — прятаться по лестничным площадкам от родителей. В 60–70 лет этот навык опять пригодится. Фото: © flickr/Dmitri Bender Создать неприкосновенный запас уже сейчас Особо прагматичные пользователи предлагают начать покупать по пачке в месяц и откладывать на балконе на чёрный день. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский Ездить в табачные туры за границу Особо предприимчивые составляют прайс-листы, как повезут курильщиков за кордон на шопинг. А вдруг там курение запретят раньше? Фото: © Pixabay Всегда выставлять фикус на окне и блюсти конспирацию Предлагают создать конспиративные квартиры, где можно перекурить. Знаком того, что место безопасно, будет фикус или табачный куст. Фото: © Pixabay