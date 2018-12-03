Революция, жги! Сравним французские волнения и украинский Майдан

Внешних совпадений в украинском политическом кризисе и французских волнениях много. Похоже даже время старта протестов — ноябрь. В Киеве — 2013-го, в Париже — 2018-го. Также совпадает и визуальный ряд. Возможно, дело в похожем стихийном характере уличных протестов. А может быть, здесь и что-то большее. Но мы не играем в конспирологию — просто сравним революции в картинках, выводы делайте сами.

Начинали так же. На Украине, как и во Франции, волнения стартовали скромно и требования были экономическими: в первом случае — ассоциация с ЕС, во втором — снижение цен на бензин. Но быстро протестующие стали желать смены власти: французы уже требуют отставки правительства.

У протестов появились имя и отличительные знаки. Сперва хаотичная и разрозненная толпа протестующих быстро организовалась.

Требования и манифестации сотен человек быстро превратились в погромы и противостояние с полицией, появляются раненые.

Протестующие — молодые люди, подростки, футбольные фанаты. Они закрывают лица балаклавами и масками и начинают мастерить себе оружие из подручных средств, как правило, разбирая элементы городского благоустройства.

Появились первые пострадавшие среди журналистов. Когда противостояние входит в особенно горячую фазу, страдают, как правило, представители СМИ, оказавшиеся между двух огней. Полиция начинает применять весь арсенал: от водомётов до травматического оружия.

Власти пугаются последствий и делают свой ход, пытаются или решить вопрос силой, или попробовать договориться. Также рассматривают вариант введения ЧП. От действий французских политиков будет зависеть, пойдёт ли французский протест и дальше по пути украинского Майдана или протестующие выпустят пар и беспорядки вскоре сойдут на нет.