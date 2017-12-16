Фото Ким Кардашьян, которые в 2017 году собрали более 3 млн лайков в Instagram
Фото семьи Кардашьян-Уэст 3 января 2017 года набрало 4,2 млн лайков
Сто миллионов подписчиков светской львицы три месяца ждали нового поста на её странице в "Инстаграме". В октябре во время поездки на Неделю моды в Париж на Ким напал грабитель прямо в её номере. Неизвестные угрожали Кардашьян и заперли её в ванной. После этого случая Ким отказалась от социальных сетей. Фото, опубликованное 3 января 2017 года, — первое за три месяца. На нём запечатлена вся семья Кардашьян-Уэст. За 16 часов семейный снимок набрал более 3 млн лайков.
Фото Ким с сыном Сейнтом 4 января набрало 3,5 млн лайков
В новых фото Ким перестала появляться в бриллиантах, роскошных мехах и прочих атрибутах роскоши. В течение многих месяцев звезда отказывалась давать какие-либо показания относительно парижского ограбления. Когда она вновь появилась в "Инстаграме" с маленьким Сейнтом, подписчики поставили 3,5 млн лайков.
Фото семьи Кардашьян-Уэст 17 апреля 2017 года набрало 4,5 млн лайков
Семейное фото четы Кардашьян-Уэст было сделано 17 апреля в честь празднования Пасхи. В этот день Ким окружала только семья и близкие люди.
Пост 12 августа набрал более 3 млн лайков
12 августа Кардашьян выложила фото из семейного архива со своим мужем Канье Уэстом в честь очередной годовщины их свадьбы. Фото было сделано на предсвадебной вечеринке в Версале. Влюблённые поженились 24 мая 2014 года в старинном особняке.
Фото 21 августа набрало 3,3 млн лайков
На фотографии светская львица отдыхает со своими детьми — 4-летней Норт и годовалым Сейнтом.
Фото 5 ноября 2017 года набрало 4,2 млн лайков
Фото Ким с мамой Крис Дженнер было выложено 5 ноября 2017 года. Кардашьян поздравляет "самую лучшую маму" с днём рождения. Пост набрал 4,2 млн лайков.
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