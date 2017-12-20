Ким Кардашьян выложила рождественские открытки

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Ким Кардашьян выложила рождественские открытки

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Коллаж © L!FE  Фото: © instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян выложила в "Инстаграм" рождественские открытки. На фото, которые сделаны на белоснежном фоне, запечатлена вся большая семья Кардашьян: старшая из сестёр, Кортни, со своими детьми, Хлои, Крис Дженнер, а также Ким и Канье Уэст с сыном и дочерью.

DAY 16- ❤️

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Звёзды не стали включать в композицию ни ёлок, ни лишних деталей — только белый фон. Каждый из членов знаменитого семейства одет в белую майку или футболку и простые джинсы классических цветов. Малыши одеты в таком же стиле.

DAY 12

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

DAY 17

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Традицию делать общие снимки на Рождество семья Кардашьян-Дженнер завела ещё в девяностые, а в нулевые превратила это в медийную фишку. В 2007-м клан предстал перед поклонниками в чёрно-белой гамме, и сёстры Дженнер были ещё совсем девочками.

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