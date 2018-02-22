Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи

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Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи

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36-летняя звезда поздравила своего друга, модного фотографа Мерта Аласа, с днём рождения с помощью видео в сторис "Инстаграма". При этом Ким лежала в постели и на ней явно не было одежды.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/kimkardashian/</a></p>

На фото обнажённая Ким, лёжа на кровати, посылает известному фотографу воздушный поцелуй. При этом она смотрит в камеру и слегка придерживает свои тёмные волосы. После она выложила целую серию милых фотографий с щенком, обработанных фильтром с собачьими ушами и ошейником.

<p>47-летний Мерт Алас. Фото © <a href="https://www.instagram.com/mertalas/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/mertalas/</a></p>

47-летний фотограф Мерт Алас известен своими работами, сделанными в коллаборации с Маркусом Пигготом. В 2015-м они оба стали почётными членами королевского сообщества фотографов Великобритании.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/kimkardashian/</a></p>

Не так давно Ким уже примеряла "ошейник", когда делала фото в откровенном бикини для соцсетей. Выложенное фото набрало почти 3 млн лайков за 16 часов.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru" target="_blank">instagram.com/kimkardashian/</a></p>

Ким Кардашьян опубликовала эротическое фото в ошейнике

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