Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи

36-летняя звезда поздравила своего друга, модного фотографа Мерта Аласа, с днём рождения с помощью видео в сторис "Инстаграма". При этом Ким лежала в постели и на ней явно не было одежды.

На фото обнажённая Ким, лёжа на кровати, посылает известному фотографу воздушный поцелуй. При этом она смотрит в камеру и слегка придерживает свои тёмные волосы. После она выложила целую серию милых фотографий с щенком, обработанных фильтром с собачьими ушами и ошейником.

47-летний фотограф Мерт Алас известен своими работами, сделанными в коллаборации с Маркусом Пигготом. В 2015-м они оба стали почётными членами королевского сообщества фотографов Великобритании.

Не так давно Ким уже примеряла "ошейник", когда делала фото в откровенном бикини для соцсетей. Выложенное фото набрало почти 3 млн лайков за 16 часов.

Ким Кардашьян опубликовала эротическое фото в ошейнике