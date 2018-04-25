Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать

Необычный флакон для духов создала итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок "миниатюрная Ким" выйдет уже 30 апреля.
Откровенные снимки удивили даже ко многому привыкших поклонников звезды.
Зачем тебе нужно показывать себя? Ты мать. Что подумают твои дети, если они увидят это сейчас или когда станут старше?
northernangel8
Вы позор для женственности и материнства. Вы должны быть порнозвездой, а не матерью или женой
humyra94
Впрочем, осуждающие комментарии не помешали Ким собрать миллионы лайков. К тому же звезда добилась главной цели — привлечь всеобщее внимание к выходу своего нового парфюма.
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