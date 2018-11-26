Ким Кардашьян призналась, что вышла замуж и снималась в секс-видео под наркотой

Неожиданное признание Ким сделала в последнем выпуске шоу "Семейство Кардашьян". Звезда рассказала, что в возрасте двадцати лет неоднократно экспериментировала с наркотиками и теперь жалеет об этом.
Однажды я приняла экстази и вышла замуж, а потом снова приняла его и записала секс-видео. Наркотики всегда приводили меня к плохим ситуациям
Ким Кардашьян
По словам Ким, о её пристрастии к наркотикам знали все — это было трудно не заметить, так как её челюсть постоянно тряслась. К счастью, в конце концов Кардашьян удалось побороть зависимость.
В моей жизни был дикий период. Теперь я изменилась. Хотя я по-прежнему люблю повеселиться и могу творить безумные вещи
Ким Кардашьян
Напомним, что первый брак Ким Кардашьян продлился всего три года — практически сразу после свадьбы Дэймон Томас начал избивать супругу. А скандальное видео с рэпером Ray J до сих пор гуляет по Сети.
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