Кардашьян показала, как выглядела в 13, и, судя по бикини, ничего не изменилось

Фотографию звезда сопроводила ироничной подписью, из которой следует, что её привычки не меняются уже много лет.
1994-й — 13 лет. Я всегда позировала на пляже, лол
Ким Кардашьян
В комментариях подписчики единогласно пришли к выводу, что девушке на снимке невозможно дать тринадцать лет. Некоторые из них пожаловались, что и сейчас выглядят младше 13-летней Ким.
13 лет? Я уверена, что в этом возрасте у меня даже не росли волосы на ногах
charlyn_bozanic
Я плачу, ей было 13 лет, но посмотрите на её грудь
sashispamz
Она выглядит старше меня в 13, а мне 20!
kiara.kun
Отметим, что с возрастом сёстры Кардашьян не разлюбили пляжные фото, и за это им благодарны миллионы поклонников.
Ким Кардашьян призналась, что вышла замуж и снималась в секс-видео под наркотой
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