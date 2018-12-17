Кардашьян показала, как выглядела в 13, и, судя по бикини, ничего не изменилось

38-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в "Инстаграме" фотографией, сделанной 24 года назад. На снимке 13-летняя Ким позирует со своей старшей сестрой Кортни, и обе девочки выглядят очень по-взрослому.

Фотографию звезда сопроводила ироничной подписью, из которой следует, что её привычки не меняются уже много лет.

1994-й — 13 лет. Я всегда позировала на пляже, лол Ким Кардашьян

В комментариях подписчики единогласно пришли к выводу, что девушке на снимке невозможно дать тринадцать лет. Некоторые из них пожаловались, что и сейчас выглядят младше 13-летней Ким.

13 лет? Я уверена, что в этом возрасте у меня даже не росли волосы на ногах charlyn_bozanic

Я плачу, ей было 13 лет, но посмотрите на её грудь sashispamz

Она выглядит старше меня в 13, а мне 20! kiara.kun

Отметим, что с возрастом сёстры Кардашьян не разлюбили пляжные фото, и за это им благодарны миллионы поклонников.

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