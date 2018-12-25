Ким Кардашьян завершает "голый" год в прозрачном платье от российского дизайнера

Звезда выложила в "Инстаграм" очередной откровенный снимок, позволяющий в подробностях рассмотреть её выдающуюся фигуру. Ранее 38-летняя знаменитость порадовала поклонников топлес-фотосессией для своего косметического бренда и флаконом духов, повторяющем изгибы её тела.

Ким Кардашьян не перестаёт радовать поклонников (и злить хейтеров) откровенными снимками в "Инстаграме". Светская львица выложила в соцсеть фото, на котором она позирует в платье российского дизайнера Яси Миночкиной. Образ вышел довольно смелым. Впрочем, Ким не привыкать.

Напомним, в начале декабря супруга Канье Уэста снялась в топлес-фотосессии для своего косметического бренда. Звезда опубликовала горячий кадр со съёмочной площадки на своей страничке.

В этом году раскрепощённость Ким вышла на новый уровень. 38-летняя мать троих детей выпустила духи во флаконе, повторяющем формы её тела. Так что теперь любой желающий может прикоснуться к обнажённой знаменитости, не рискуя быть обвинённым в харассменте.

Кстати, ранее в полупрозрачном наряде от Яси Миночкиной была замечена подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова. Она приняла участие в модном показе Yasya Minochkina SS'18. 22-летнюю модель часто обвиняют в подражании Ким, но в этот раз заокеанская звезда выступила в непривычной для себя роли догоняющей.

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