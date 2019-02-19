Кардашьян уже нечем вас удивить? Внимание: платье, которое не прощает ошибок

38-летней звезде "Инстаграма" не привыкать шокировать поклонников откровенными образами. В этот раз она продемонстрировала смелый наряд на церемонии Hollywood Beauty Awards.

Ким пришла на церемонию вместе со своим парикмахером Крисом Эпплтоном, который стал обладателем награды. И выбрала для этого довольно экстравагантный наряд. На возлюбленную Уэста, видимо, накатила ностальгия, и она надела платье от дизайнера Тьери Мюглера из коллекции 1998 года.

Чёрное с глубоким разрезом платье плотно облегало пышную фигуру Ким. Но в центр внимания попала, конечно, зона груди. Бюст оказался едва прикрыт небольшими полосками ткани и выглядел скорее голым, чем наоборот. Звезда с осторожностью двигалась, чтобы случайно не потерять "достоинство", пишет Mirror.

Зато мама троих детей, дополнившая образ высокими каблуками, обошлась практически без косметики и украшений. Их бы всё равно никто не заметил.

Но главное, что её бойфренд доволен своей половинкой. В День всех влюблённых Канье Уэст устроил ей сюрприз, заполнив одну из комнат в доме розами и пригласив популярного саксофониста Кенни Джи.