Самые откровенные наряды Кардашьян были заимствованы у Наоми Кэмпбелл: 6 улик

Ох, как же неловко встретить на вечеринке кого-то в таком же аутфите, что и у тебя. Но этот момент позабудется уже через неделю, а вот что делать, когда ты звезда и фото с твоей неудачей украшают все передовицы? Лучше выбирать наряды, вот что.

Нет ничего страшнее женщин в гневе, и Наоми Кэмпбелл это доказала. Стоило Ким появиться в винтажном наряде, как супермодель напомнила о своём показе.

Но затем Ким снова выложила фото нового лука и Наоми опять освежила в памяти чудесные времена, когда она снималась для Аззедина Алайи.

А потом ещё и Кайли Дженнер поделилась фото с алмазными аксессуарами. Наоми не смолчала и тут: ведь как-то она снималась для Рифата Озбека.

После такого фанаты с упоением начали сопоставлять наряды звёзд, и оказалось, что Кардашьян нередко заимствовали идеи у супермодели.

Пользователи Сети разделились на два лагеря, пишет Daily Mail. Кто-то согласен, что сёстры Кардашьян бесстыдно воруют образы Наоми.

А кто-то утверждает, что показывать и рекламировать одежду — прямая задача любой модели.

Поэтому Наоми показала образ, а Кардашьян его купили — всё как и должно быть.

Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме