Самые откровенные наряды Кардашьян были заимствованы у Наоми Кэмпбелл: 6 улик

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Самые откровенные наряды Кардашьян были заимствованы у Наоми Кэмпбелл: 6 улик

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Ох, как же неловко встретить на вечеринке кого-то в таком же аутфите, что и у тебя. Но этот момент позабудется уже через неделю, а вот что делать, когда ты звезда и фото с твоей неудачей украшают все передовицы? Лучше выбирать наряды, вот что.

Нет ничего страшнее женщин в гневе, и Наоми Кэмпбелл это доказала. Стоило Ким появиться в винтажном наряде, как супермодель напомнила о своём показе.

<p>Наоми в 1996 году и Ким в марте этого года. Фото © Backgrid</p>

Но затем Ким снова выложила фото нового лука и Наоми опять освежила в памяти чудесные времена, когда она снималась для Аззедина Алайи.

<p>Наоми в 1990-х и Ким в марте этого года. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/naomi/" target="_blank"><strong>naomi</strong></a></p>

А потом ещё и Кайли Дженнер поделилась фото с алмазными аксессуарами. Наоми не смолчала и тут: ведь как-то она снималась для Рифата Озбека.

<p>Наоми в 1994 году и Кайли в марте этого года. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/diet_prada/" target="_blank"><strong>diet_prada</strong></a></p>

После такого фанаты с упоением начали сопоставлять наряды звёзд, и оказалось, что Кардашьян нередко заимствовали идеи у супермодели.

<p>Наоми в 1991 году и Ким в марте этого года. Фото © Conde Nast</p>

Пользователи Сети разделились на два лагеря, пишет Daily Mail. Кто-то согласен, что сёстры Кардашьян бесстыдно воруют образы Наоми.

<p>Наоми в 1997 году и Ким в 2018 году. Фото © Rex</p>

А кто-то утверждает, что показывать и рекламировать одежду — прямая задача любой модели.

<p>Наоми в 2015-м и Ким в 2018 году. Фото © Rex</p>

Поэтому Наоми показала образ, а Кардашьян его купили — всё как и должно быть.

<p>Наоми в 1992 году в длинной версии платья и Ким — в короткой версии. Фото © Backgrid</p>

Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме

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