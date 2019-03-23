Самые откровенные наряды Кардашьян были заимствованы у Наоми Кэмпбелл: 6 улик

Нет ничего страшнее женщин в гневе, и Наоми Кэмпбелл это доказала. Стоило Ким появиться в винтажном наряде, как супермодель напомнила о своём показе.
Но затем Ким снова выложила фото нового лука и Наоми опять освежила в памяти чудесные времена, когда она снималась для Аззедина Алайи.
А потом ещё и Кайли Дженнер поделилась фото с алмазными аксессуарами. Наоми не смолчала и тут: ведь как-то она снималась для Рифата Озбека.
После такого фанаты с упоением начали сопоставлять наряды звёзд, и оказалось, что Кардашьян нередко заимствовали идеи у супермодели.
Пользователи Сети разделились на два лагеря, пишет Daily Mail. Кто-то согласен, что сёстры Кардашьян бесстыдно воруют образы Наоми.
А кто-то утверждает, что показывать и рекламировать одежду — прямая задача любой модели.
Поэтому Наоми показала образ, а Кардашьян его купили — всё как и должно быть.
Наоми Кэмпбелл отложила пенсию, показав в "голом платье", кто главный на подиуме
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