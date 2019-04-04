Кардашьян выложила фото в настолько обтягивающем купальнике, что его не видно

Звезда реалити-шоу в очередной раз показала свои соблазнительные формы, представ перед подписчиками в обтягивающем серебристом купальнике.

Ким выложила откровенный снимок, чтобы поддержать новый бизнес-проект сестры Кортни. Ткань купальника настолько облегает пышные формы знаменитости, что создаётся впечатление, будто его и вовсе нет.

Кортни только недавно анонсировала запуск сайта, который будет посвящён стилю жизни. Развлекательный портал называется Poosh — так знаменитая сестра ласково называет свою дочь Пенелопу.

Ранее 39-летняя мать троих детей также сделала откровенную публикацию в "Инстаграме". На снимке Кортни предстала абсолютно обнажённой и прикрывала себя лишь чашкой кофе и ноутбуком. Совместные усилия сестёр окупились: сайт ещё не запущен, а в "Инстаграме" на аккаунт @poosh подписалось уже 2,4 млн человек.

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