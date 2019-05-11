Двойник Кардашьян утёрла ей нос, заявив, что такие формы могут быть и от природы

Периодически у популярной модели Ким Кардашьян появляются двойники в разных странах. Но эта девушка с таким званием не согласна, пишет ladbible.

Знакомьтесь: это 32-летняя сербская поп-звезда Индира Арадинович. У неё за спиной несколько выпущенных альбомов и синглов и участие в телешоу.

И, по словам певицы, её часто сравнивают с жаркой красоткой Ким и даже называют двойником модели. С чем девушка не совсем согласна.

Люди говорят, что мы похожи. Иногда у нас и правда одинаковые причёски или схожий макияж, но это совпадение. Индира Арадинович

Индира сделала довольно смелое заявление, отметив, что знаменитая инста-модель ей проигрывает по внешним параметрам.

Певица утверждает, что её красота — природная. По словам брюнетки, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, чего не скажешь о Ким.

Говорят, что у нас похожи черты лица и фигура. Но, если говорить честно, я красивее. Я имею в виду, что у меня естественная красота, я никогда ничего с собой не делала, а у Ким было много операций. И вообще, у неё много денег. Индира Арадинович

Однако вряд ли такой подход объясняется завистью. Индира озвучила известную мудрость, касающуюся богатства.