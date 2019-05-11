Двойник Кардашьян утёрла ей нос, заявив, что такие формы могут быть и от природы

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Двойник Кардашьян утёрла ей нос, заявив, что такие формы могут быть и от природы

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 Фото: instagram / indy_ara_indira,kimkardashian

Периодически у популярной модели Ким Кардашьян появляются двойники в разных странах. Но эта девушка с таким званием не согласна, пишет ladbible.

Знакомьтесь: это 32-летняя сербская поп-звезда Индира Арадинович. У неё за спиной несколько выпущенных альбомов и синглов и участие в телешоу.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

И, по словам певицы, её часто сравнивают с жаркой красоткой Ким и даже называют двойником модели. С чем девушка не совсем согласна.

<p>Индира Арадинович (слева) и Ким Кардашьян. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira,</strong></a><a href="https://www.instagram.com/kimkardashian/" target="_blank"><strong>kimkardashian</strong></a></p>

Люди говорят, что мы похожи. Иногда у нас и правда одинаковые причёски или схожий макияж, но это совпадение.

Индира Арадинович

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

Индира сделала довольно смелое заявление, отметив, что знаменитая инста-модель ей проигрывает по внешним параметрам.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

Певица утверждает, что её красота — природная. По словам брюнетки, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, чего не скажешь о Ким.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

Говорят, что у нас похожи черты лица и фигура. Но, если говорить честно, я красивее. Я имею в виду, что у меня естественная красота, я никогда ничего с собой не делала, а у Ким было много операций. И вообще, у неё много денег.

Индира Арадинович

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

Однако вряд ли такой подход объясняется завистью. Индира озвучила известную мудрость, касающуюся богатства.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/indy_ara_indira/" target="_blank"><strong>indy_ara_indira</strong></a></p>

Я хотела бы вести такой же образ жизни, как она, но деньги не являются гарантией счастья.

Индира Арадинович

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