7 звёзд, которые живут с родителями, несмотря на все заработанные миллионы

Думали популярность и деньги — повод съехать от мамы с папой? Ошибаетесь, герои этой подборки не были готовы расстаться с родителями, несмотря на любовь фанатов и приличные суммы на банковском счёте.

1. Мама Брэдли Купера переехала к нему после того, как умер его отец — в 2011-м

Купер переехал к своим родителям в Филадельфию за пять месяцев до того, как умер его отец. После похорон Брэдли перевёз маму к себе в Лос-Анджелес, пишет INSIDER. Спустя два года он всё ещё жил с нею.

Без трудностей не обошлось. Она живёт в соседней комнате. Но вот в чём дело: она клёвая. Мы можем веселиться, и, знаете, она умеет держать удар. Если бы было не так, то пришлось бы сложнее Брэдли Купер

2. В 2012 году Дженнифер Лоуренс всё ещё жила в квартире своих родителей, несмотря на 10 миллионов долларов на её счету

10 миллионов долларов, и я всё ещё живу в квартире моих родителей... Я всегда жила в крошечной квартире в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, ну или в обычном доме в Кентукки. Для меня было бы очень странно жить в большом особняке одной Дженнифер Лоуренс

3. Мама Мишель Обамы переехала в Белый дом, чтобы помогать воспитывать внучек в 2009 году

Мама Мишель Мэриан Робинсон рассказывала, что переехала в округ Колумбия из-за того, что переживала за дочку и внучек. Она оставалась там в течение двух сроков правления своего зятя Барака Обамы. И в Белом доме её многие полюбили.

4. Ким Кардашьян перевезла всю свою семью в дом её мамы Крис Дженнер, пока отделывала свой

Она переезжала к маме дважды. В 2013 году, когда у Канье и Ким родилась дочка. Тогда они жили у Дженнер, пока не купили дом в Калабасасе. Но всего через год Кардашьян-Уэст вернулись в дом Крис, потому что делали ремонт в своём.

5. Кристен Стюарт вернулась к своим родителям после расставания с Робертом Паттинсоном в 2012 году

После того как Кристен была поймана за поцелуем с режиссёром Рупертом Сандерсом, её партнёр Роберт Паттинсон попросил её собрать вещи и уехать. Это она и сделала. А после — вернулась домой к родителям.

6. Пит Дэвидсон вернулся к своей маме после разрыва с Арианой Гранде

24-летний комик жил с мамой на Статен-Айленде до того, как съехался со своей невестой Гранде. После разрыва отношений с певицей Дэвидсон шутил, что прежде чем лежать в депрессии целыми днями, ему сначала нужно найти — где лежать.Поэтому он снова стал делить жильё с мамой.

7. Актёр Майкл Бакари Джордан купил своим родителям особняк в Калифорнии

Однажды звезду "Чёрной пантеры" укорили в "Твиттере" в том, что тот живёт с родителями. В ответ Джордан очень ясно дал понять, что это не он живёт с родителями, а родители живут с ним. Но также он отметил, что ему очень нравится такое соседство и возможность питаться едой, которую готовит мама.

Хью Джекман целый день продавал кофе ничего не подозревающим фанатам