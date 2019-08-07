Фанаты ломают голову над новым фото Кардашьян, гадая, что случилось с её лицом

38-летняя американская знаменитость мирового масштаба со скоростью света анонсирует свои свежие проекты. В этот раз телеведущая объявила о новой коллекции косметики, но реакция фанатов стала для неё неожиданностью.

На днях Ким в своём инстаграме выложила стильное фото с макияжем, выполненным продуктами из её новой коллекции. По словам модели, при создании этой линейки она вдохновлялась образами 90-х: чётко очерченные брови, обилие чёрной подводки и тёмные классические смоки айс.

В комментах поклонники Ким, в том числе такие известные, как Пэрис Хилтон и Джеймс Чарльз, отметили, что бизнесвумен выглядит как богиня, а новая коллекция выглядит многообещающе. Но некоторые фанаты не были настроены так благосклонно.

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И действительно, благодаря то ли макияжу, то ли ретуши нос Ким оказался тоньше, губы пухлее, а глаза ближе. Многим также не понравился слишком тёмный цвет кожи модели, что для США является довольно серьёзным делом. Телеведущую сразу обвинили в использовании блэкфейса и культурной апроприации — когда член одной культуры использует элементы другой, зачастую не в самом приятном ключе.

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