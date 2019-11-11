Кардашьян опозорилась на красной дорожке из-за лишних кг, туго затянутых платьем

39-летняя звезда реалити-шоу появилась на церемонии награждения People's Choice Awards, проходившей в эти выходные в Лос-Анджелесе, США. Сёстры Кардашьян предстали в сногсшибательных нарядах, но всё внимание было приковано к Ким — и не из-за её платья от Версаче.

Ким Кардашьян известна своими пышными формами — она же и зародила новую моду на барышень, которым есть что показать. Но такая фигура не даётся от природы, а достигается упорным трудом в спортзале. Однако, судя по всему, в последнее время бизнесвумен прикладывала меньше усилий, чем обычно, и осиная талия неумолимо поплыла, пишет Daily Mail.

Недавно Ким признавалась, что за предыдущий год потолстела на восемь килограммов. Но никаких корректировок в гардероб звезда вносить не стала и появилась на церемонии в обтягивающем платье от Версаче. Наряд подчеркнул округлившуюся талию, а грудь при каждом движении угрожала выпрыгнуть из лифа, подвисая по краям.

Но даже это можно было простить, пока Ким не повернулась, показав ногу в разрезе платья. Золотые босоножки не смогли отвлечь взгляд присутствующих от располневших голеней. Шнурки туго перетягивали ноги знаменитости, вызывая ассоциации с колбасой в сетке.

После такого фиаско звезда пообещала фанатам, что похудеет к своему 40-летию. Женщина пояснила, что диета и программа тренировок, которые помогали ей раньше, стали неэффективны. Может быть, из-за возраста. Теперь женщина приложит все усилия, чтобы больше так не шокировать публику.

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