Николь Кидман "постарела" ради новой роли

Фото Николь Кидман (Nicole Kidman), которые папарацци удалось снять во время съёмок её нового фильма, шокировали поклонников актрисы. На съёмках фильма Destroyer в Лос-Анджелесе актриса появилась в парике с короткой стрижкой.

В фильме Кидман исполняет главную роль — женщины-детектива Эрин Белл, которая в молодости работала под прикрытием в калифорнийской преступной общине. Миссия закончилась трагедией, а лидер банды ушёл от закона. И теперь он возвращается. Персонаж Николь, судя по фото, уже не молода, либо стала выглядеть так из-за перенесённых в жизни потрясений.