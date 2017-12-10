Николь Кидман "постарела" ради новой роли

Читайте также

Николь Кидман "постарела" ради новой роли

136

Фото: © REUTERS/Danny Moloshok

Фото Николь Кидман (Nicole Kidman), которые папарацци удалось снять во время съёмок её нового фильма, шокировали поклонников актрисы. На съёмках фильма Destroyer в Лос-Анджелесе актриса появилась в парике с короткой стрижкой.

В фильме Кидман исполняет главную роль — женщины-детектива Эрин Белл, которая в молодости работала под прикрытием в калифорнийской преступной общине. Миссия закончилась трагедией, а лидер банды ушёл от закона. И теперь он возвращается. Персонаж Николь, судя по фото, уже не молода, либо стала выглядеть так из-за перенесённых в жизни потрясений.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!