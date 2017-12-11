Исполнительница Сансы Старк из "Игры престолов" снялась топлес

Софи Тёрнер (Sophie Turner) порадовала своих поклонников горячей фотосессией. Представляя свой новый фильм, исполнительница роли Сансы Старк в "Игре престолов" снялась топлес для обложки журнала Entertainment Weekly.
Актриса сейчас снимается в фильме "Тёмный Феникс", одном из частей франшизы "Люди Икс". Феникс — это некая космическая сила, которая существовала уже на этапе создания Вселенной. Эта сила вселяется в мутантов, и долгое время Феникс находился в Джин Грэй, которую и сыграла Софи. Для самой Джин такое внедрение Феникса малоприятно — помимо сверхспособностей, которые она получает от Феникса, он ещё и пытается подчинить себе её "я".
Премьера фильма "Тёмный Феникс" намечена на 31 октября 2018 года.
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