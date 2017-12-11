Эвелина Блёданс показала себя без макияжа

Эвелина Блёданс приняла участие в проекте ART PICTURES REEL: телеведущая и актриса записала интервью для базы артистов. В нём 48-летняя актриса заявила, что в этом чёрно-белом видео она предстала такой, какая есть на самом деле.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 9 2017 в 10:59 PST

— Самая большая и объективная база данных российских актеров, портфолио международного класса @artpicturesreel теперь пополнилась и моим кастингом. Это первая моя съемка без макияжа и прекрас. Лично мне смотреть тяжеловато, но я неоднокоатно слышала, что за ресницами, помадами и кудрями не видно обычной женщины, образ которой востребованны в нашем кино. Если вы за такую, то пишите "О", если за Жар-птицу, то "ж-п", — пишет Блёданс (орфография сохранена).

Проект ART PICTURES REEL запустил основатель кинокомпании Art Pictures Studio Сергей Бондарчук.

— Используя уникальный кинотест и функциональное актёрское портфолио, актёры и режиссёры могут найти друг друга, не теряя ни времени, ни средств, — говорится на сайте проекта.