Самым переоценённым актёром стал Марк Уолберг

Журнал Forbes назвал самых переоценённых актёров 2017 года. Лидером антирейтинга стал Марк Уолберг. Общая сумма гонораров артиста за год — $68 млн. Было выпущено три фильма с участием Уолберга ("Трансформеры. Последний рыцарь", "Здравствуй, папа, Новый год! — 2", "Все деньги мира"), и каждый уплаченный актёру доллар принёс студиям всего $4,4.

На второй строчке — Кристиан Бэйл ($6,7 за каждый доллар гонорара). В этому году вышло два фильма, где актёр сыграл главную роль.

Третье место досталось Ченнингу Татуму ($7,6).

Пятёрку замыкают Дензел Вашингтон ($10,4) и Брэд Питт ($11,5).

В 2016 году первым в антирейтинге стал Джонни Депп.