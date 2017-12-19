В Сеть выложили трейлер "Восьми подруг Оушена"

Несколько часов назад на YouTube появился первый трейлер фильма "Восемь подруг Оушена". Режиссёром картины выступил Гэри Росс. Главные роли в ленте сыграли Сандра Буллок, Хелена Бонэм Картер, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианна. Также в фильме появится российская теннисистка Мария Шарапова и одна из её главных соперниц — Серена Уильямс.

О проекте впервые стало известно в августе 2016 года. В прокат "Восемь подруг Оушена" должны выйти летом 2018 года.

Сюжет нового фильма рассказывает историю сестры Дэнни Оушена (его в оригинальных фильмах сыграл Джордж Клуни). В новом фильме команду талантливых аферистов возглавляет Сандра Буллок. По сюжету компания планирует украсть драгоценное ожерелье, чтобы свести счёты со злодейкой-галеристкой. Местом действия фильма стал знаменитый бал Института костюма.

В России премьера фильма "Восемь подруг Оушена" состоится 21 июня.

"Одиннадцать друзей Оушена" (2001) — криминальная комедия режиссёра Стивена Содерберга, ремейк одноимённого фильма 1960 года. Вышло два продолжения этого фильма: "Двенадцать друзей Оушена" (2004) и "Тринадцать друзей Оушена" (2007).