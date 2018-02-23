10 сцен, которые все ставят на паузу

Сцена допроса в фильме "Основной инстинкт"

Вероятно, сцена допроса из "Основного инстинкта", в которой участвовала героиня Кэтрин Трамелл в исполнении Шэрон Стоун, является самой знаменитой откровенной сценой в истории кино. Как оказалось, в этот момент актриса на самом деле была без нижнего белья.

Появление Тайлера в "Бойцовском клубе"

В начале фильма "Бойцовский клуб" персонаж Тайлера Дардена в исполнении Брэда Питта появляется в фильме несколько раз. Его силуэт быстро мелькает и тут же исчезает. Как оказалось, режиссёры показали нам воображаемого друга рассказчика (его роль исполняет Эдвард Нортон) ещё до их знакомства.

Сцена раздевания в фильме "Она — мужчина"

Вероятно, многие зрители ставили фильм "Она — мужчина" на паузу в момент, когда Виола в исполнении актрисы Аманды Байнс демонстрирует свою грудь. В этой сцене героиня хотела доказать своему возлюбленному, что она на самом деле является девушкой.

Откровенная сцена из "Ночей в стиле буги"

Фильм "Ночи в стиле буги" стал во многом известен благодаря своим откровенным сценам. Самой запоминающейся из них была та, в которой персонаж Марка Уолберга Дёрк Дигглер перед зеркалом демонстрирует свой детородный орган. Как оказалось, достоинство актёра оказалось ненастоящим. Создатели фильма потратили две недели, чтобы сконструировать этот пенис.

Белая доска в фильме "Хижина в лесу"

В течение нескольких секунд в фильме "Хижина в лесу" мелькает сцена с белой доской. На ней можно разглядеть различные имена. Некоторые из них — снежный человек и персонаж Кевин из фильма "Город грехов". Как оказалось, это список монстров, которых намереваются убить древние боги.

Женщина с тремя грудями в фильме "Вспомнить всё"

В фильме "Вспомнить всё" поклонников завлекает 10-секундная сцена, в которой герой Арнольда Шварценеггера Дуглас Куэйд видит перед собой женщину, у которой три груди.

Фильм "Психо". Сцена с черепом

Триллер Альфреда Хичкока под названием "Психо" заканчивается кадром, где Норман Вейтс находится в полицейском участке. Он слышит голос матери в своей голове. В какой-то момент он улыбается, а на его лице проступает силуэт черепа.

Взрыв головы в фильме "Сканнеры"

Мало кто слышал о фильме "Сканнеры" режиссёра Дэвида Кроненберга, но многие знают о сцене, в которой герой герой картины Кэмерон Вэйл взрывает голову старшего сканнера компании ConSec. Эта корпорация ранее пыталась нейтрализовать Вэйла, таким способом он решил отомстить.

Сцена расстёгивания купальника в фильме "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай"

В 1980-х годах актриса Фиби Кейтс получила большую популярность благодаря фильму "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". Сцена, когда её героиня Линда Барретт расстёгивает купальник у бассейна, вскружила головы многим подросткам. Именно эту часть кинокартины зрители всегда смотрели не отрывая глаз.

"Звёздные войны: Пробуждение силы"

В фильме "Звёздные войны: Пробуждение силы" Люк Скайуокер стоит рядом с необычным камнем, напоминающим надгробие. Многие зрители призадумались, действительно ли это чья-то могила. Вероятно, ответ на вопрос мы узнаем лишь в следующей части фильма.