До 2020 года Disney покажет нескольких "Мстителей", Мери Поппинс и Щелкунчика

Компания Disney во время фестиваля CinemaCon 2018 поделилась планами на ближайшие два года. До 2020 года выйдет несколько фильмов по киновселенной Marvel, работы студии Pixar и киноадаптации мультфильмов.
Весной этого года выходят "Мстители: Война бесконечности" и "Соло. Звёздные войны: Истории". Летом ожидается три работы: "Суперсемейка-2", "Человек-муравей и Оса" и "Кристофер Робин". Уже осенью в этом году покажут две ленты: "Щелкунчик и четыре королевства" и "Ральф-2".
В следующем году Disney планирует выпустить 11 работ: зимой — "Мэри Поппинс возвращается" и "Капитан Марвел", весной — "Дамбо", "Пингвины", "Мстители-4", "Аладдин" и "История игрушек — 4", летом — "Король Лев" и "Артемис Фаул", а осенью-зимой — "Холодное сердце — 2" и "Звёздные войны: Эпизод IX".
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