Звезда "Супермена" хочет поскорее сыграть в новом фильме по комиксам

Актёр Генри Кавилл, которого фанаты вселенной DC знают по роли Супермена, поделился своими мыслями.

В интервью Fandango актёр рассказал, что он хочет поскорее вернуться к своей привычной роли. На вопрос о дате очередного появления Супермена в его исполнении Кавилл ответил, что он пока не может сказать что-то определённое по этому поводу.

По словам Кавилла, сейчас ведутся переговоры. Они могут достаточно скоро перейти уже на новую стадию.

Последний раз актёр появлялся на больших экранах в качестве Супермена в прошлом году в "Лиге справедливости". Тогда фильм раскритиковали — фанатам не понравилась работа Зака Снайдера.