8 удалённых сцен, которые заставят вас пересмотреть эти фильмы

От "Сияния" до "Идентификации Борна" — создатели кинохитов безжалостно вырезали отснятый материал, подчас меняя сюжет в последний момент.

"Красотка" (Гарри Маршалл, 1990 год)

Согласно оригинальному сценарию проститутка Вивиан, роль которой исполнила Джулия Робертс, страдала наркотической зависимостью, а персонаж Ричарда Гира следил, чтобы она не увлекалась. В одной из вырезанных сцен Эдвард спасает возлюбленную от двух агрессивных наркодилеров.

"Клерки" (Кевин Смит, 1994 год)

Главный герой фильма — продавец Данте — в конце ловит пулю в живот во время ограбления магазина. Режиссёр ленты Кевин Смит решил вырезать эту сцену из финального варианта картины.

"Сияние" (Стэнли Кубрик, 1980 год)

В первой версии фильма Венди (Шелли Дюваль) узнаёт, что тело её мужа Джека (Джек Николсон), который пытался убить её и сына, а потом умер от холода в лабиринте, так и не было найдено. Уже после выхода картины в прокат Кубрик отозвал из кинотеатров все копии и сделал финал таким, каким мы его знаем теперь: зрители видят вмёрзший в снег труп Джека с застывшей на лице гримасой. Оригинальный вариант считается утерянным.

"Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (Ричард Маркуанд, 1983 год)

Сценарист и продюсер оригинальной трилогии Джордж Лукас решил оставить за кадром разговор Йоды с Оби-Ваном, во время которого магистр просит последнего не рассказывать Люку Скайуокеру о его настоящем отце. Йода хотел как можно скорее сделать из Люка джедая, а размышления о нерадивых членах семьи могли замедлить процесс обучения.

"Идентификация Борна" (Даг Лайман, 2002 год)

Создатели франшизы о бывшем агенте спецслужб Джейсоне Борне ставили перед собой задачу во что бы то ни стало избежать голливудских штампов. Вот почему они решили заменить финальную сцену, где Борн (Мэтт Деймон) должен был воссоединиться со своей возлюбленной на пляже в лучах заката. Вместо этого герои просто заключили друг друга в тёплые объятия.

"Чужие" (Джеймс Кэмерон, 1986)

Главная героиня фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона просыпается после 57-летнего анабиоза на космическом корабле и узнаёт, что её дочь мертва. В классической версии Рипли (Сигурни Уивер) едва успевает всплакнуть. Однако в удаленной сцене она чуть не сходит с ума, узнав о случившемся.

"Назад в будущее 3" (Роберт Земекис, 1990 год)

Эту сцену удалили из финальной части трилогии "Назад в будущее", чтобы не превращать семейную франшизу в кровавый триллер. Прапрадед Биффа — разбойник Баффорд Таннен — стреляет в спину маршалу Джеймсу Стрикланду, и тот умирает на глазах у сына.

"Форрест Гамп" (Роберт Земекис, 1994 год)

Когда Форрест Гамп (Том Хэнкс) выступал на митинге в Вашингтоне, его микрофон отключили. Зрители не услышали того, что он сказал, но в сценарии слова были прописаны. "Когда люди уезжают во Вьетнам, иногда они возвращаются домой без ног. Иногда они вообще не возвращаются. Это плохо", — произнёс Форрест.