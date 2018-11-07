Сериал "Во все тяжкие" получит продолжение в виде полнометражного фильма

Сценарист легендарного сериала снимет фильм, который станет продолжением франшизы.

Создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган работает над созданием полнометражного фильма с сюжетом из вселенной Уолтера Уайта. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Деталей о новом проекте сценариста известно мало. В частности, неясно, будут ли в нём участвовать Брайан Крэнстон (Уотлтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман).

Предположительно, съёмки начнутся в ноябре этого года в штате Нью-Мексико (США). Хронометраж фильма составит два часа, черновое название — Greenbrier.

Сериал "Во все тяжкие" выходил с 2008 по 2013 год. Продолжением франшизы стал сериал "Лучше звоните Солу" с адвокатом Уолтера Уайта Солом Гудманом в главной роли.