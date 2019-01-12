Посмотри это обязательно! Главные сериалы-2018, которые вы могли пропустить

Начало января — лучшее время, когда можно разобраться с "долгами" по сериалам. Крупные студии пока не спешат выпускать громкие проекты, поэтому стоит уделить время шоу, которые вы могли откладывать на потом в течение всего 2018 года. Благо, он был богат на качественные шоу, поэтому некоторые из них пропускать просто ну никак нельзя. Мы выбрали для вас лучшие сериалы 2018 года, которым следует уделить внимание прямо сейчас, если вы вдруг ещё не успели их посмотреть.

"Видоизменённый углерод"

Новый сериал от компании Netflix, премьера которого состоялась 2 февраля 2018 года. Научно-популярное шоу, которое включает в себя десять эпизодов, основано на одноимённом романе Ричарда Моргана. Событие сериала разворачивается в XXVII веке, когда сознание людей хранится в специальных носителях. Их при необходимости загружают в тела, которые в будущем будут рассматриваться лишь в качестве сосудов. Само собой, в мире появляются богатые люди, позволяющие себе покупать новые тела, чтобы сделать свою жизнь в некотором плане вечной. В один из дней, спустя 250 лет после смерти, из спячки выходит наёмник Такеши Ковач, который остался единственным солдатом, выжившим во время восстания против нового мирового порядка, произошедшего два с половиной века назад. И теперь нашему бойцу нужно либо провести остаток своей жизни в тюрьме (за все преступления, которые он совершил), либо заняться раскрытием одной очень запутанной истории. По сути, это шоу про киберпанк, в которое завёрнута футуристическая детективная история, где раскрывается убийство самого богатого человека в мире. Именно последним предстоит заняться нашему герою, наёмнику Такеши Ковачу. Сериал настолько сильно оправдал ожидания, что Netflix уже продлил его на второй сезон, а само шоу было признано лучшим среди россиян — "Видоизменённый углерод" получил рейтинг 7,5 балла на сайте "Кинопоиск".

"Разочарование"

"Разочарование" — это, пожалуй, один из главных мультсериалов прошедшего года. Во-первых, проектом занимается всё та же компания Netflix, которая, как мы знаем, достаточно редко выпускает некачественные и скучные видеопродукты. Во-вторых, автором мультсериала выступает великий Мэтт Грейнинг, который известен многим из нас по работе над телевизионными проектами "Симпсоны" и "Футурама". Оба этих мультипликационных сериала стали культовыми, а "Симпсоны" и вовсе продолжают идти спустя практически тридцать лет. Что же касается самого "Разочарования", то действие подающего надежды мультипликационного шоу разворачивается в Средневековье в вымышленном королевстве Дримландия. В сказочном королевстве проживает принцесса Бин, которая по совместительству является и алкоголичкой. Девушка всеми силами пытается остаться одна, отвергая все попытки отца выдать её замуж. На фоне одного из скандалов принцесса отправляется в путешествие по огромным землям Дримландии. Компанию ей составляют эльф и демон, а по дороге трио предстоит встретить множество фантастических тварей (всё же это сказка, как-никак) и несмышлёных людей (во времена Средневековья далеко не все могли читать и размышлять здраво). Шоу "Разочарование" весело смотреть в компании друзей: мультсериал достаточно динамичен, на данный момент доступно только десять эпизодов. Продолжение, само собой, будет.

"Леденящие душу приключения Сабрины"

В далёком 1996 году на телеэкраны вышел сериал под названием "Сабрина — маленькая ведьма". До России шоу добралось в 2004 году. Это была ситуационная комедия о девушке по имени Сабрина (как несложно догадаться из названия шоу), которая в свой шестнадцатый день рождения стала ведьмой. Это был добрый ситком для подростков. В сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" не осталось практически ничего от шоу 90-х годов. Теперь это хоррор, который рассказывает о всё той же Сабрине, её взрослении, мистике, трагедиях, страхах и пубертатных психологических кошмарах. Так как проектом занимается Netflix, вы уже можете посмотреть все эпизоды (всего их десять в первом сезоне, а также одна рождественская серия). Согласно сюжету, полуведьме-получеловеку Сабрине Спеллман скоро исполняется шестнадцать лет, в связи с чем она стоит перед непростым выбором: посвятить себя миру ведьм, к которому принадлежит вся её семья, либо же выбрать мир людей, где остаются все её друзья. В процессе юная девушка влюбляется, что делает её финальный выбор ещё более сложным, в то время как злые ведьмы пытаются сделать всё возможное, чтобы перетянуть Сабрину на сторону зла, а тётушки Сабрины, которые присматривают за ней с самого детства, делают всё возможное, чтобы девушка осталась жива и освоила магические навыки.

"Патрик Мелроуз"

Приятный британо-американский мини-сериал (всего вышло пять эпизодов по часу каждый, больше пока не планируется, так как шоу не получило продолжения) от кинокомпании SHOWTIME, который рассказывает историю Патрика Мелроуза — наркомана, пытающегося прекратить употреблять пагубное для его здоровья вещество, а также пережить детские воспоминания, в которых он оказывался под жёстким прессингом своего отца. Главную роль в сериале "Патрик Мелроуз" исполнил Бенедикт Камбербэтч, который полюбился многим зрителям России по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок". Герой Камбербэтча пытается забыть всё, что происходило с ним в детстве. Делает это он не самым приятным для своего организма методом: употреблением алкоголя и наркотиков. Всё это не даёт необходимых результатов — жить нормальной жизнью удаётся лишь с переменным успехом. Сериал выполнен в драматической форме с элементами чёрного юмора, что отлично сочетается с типажом британского актёра Бенедикта Камбербэтча. Само же шоу смотрится на одном дыхании и отлично подойдёт тем, кому особенно понравился "Шерлок", — стилистически оба проекта достаточно сильно похожи друг на друга: как героями, так и общей атмосферой и развивающимися событиями на экране.

"Касл-Рок"

Новый сериал "Касл-Рок", вышедший летом 2018 года на сервисе Hulu, адаптирует в формат шоу целую мифологию популярного американского писателя Стивена Кинга, а не как в случае с другими экранизациями, которые фокусируются на каком-то конкретном из произведений мастера хоррор-историй. Исполнительным продюсером шоу был назначен Джей Джей Абрамс (он снимал "Звёздные войны", приложил руку к фильмам "Стартрек" и "Миссия невыполнима"). Сам Абрамс — большой поклонник творчества Стивена Кинга, поэтому он не мог пройти мимо данного проекта. Что примечательно, сам Кинг является фанатом серии Абрамса под названием "Остаться в живых". Но вернёмся к самому сериалу, который рассказывает о выдуманном Кингом городке под названием Касл-Рок. Он расположен в штате Мэн. Именно здесь происходят события полутора десятков произведений, над которыми работал писатель. Фирменной чертой шоу можно назвать стремление Абрамса задействовать исключительно эпизодических и второстепенных персонажей, которые ранее появлялись в романах, повестях и рассказах Стивена Кинга. Подобная затея пришлась по душе зрителям — старший вице-президент сервиса Hulu Крейг Эрвич подчеркнул, что реакция зрителей на первый сезон сериала "была ошеломляющей" и, судя по аудитории, критике и отзывам, он стал одним из самых обсуждаемых шоу 2018 года. В связи с этим сериал чуть ли не тут же продлили на второй сезон.

"Острые предметы"

Ещё один сериал, который стал одним из лучших в 2018 году по мнению пользователей сервиса "Кинопоиск". Шоу, которое состоит из восьми часовых эпизодов, снято по одноимённому произведению Гиллиан Флинн (она работала над романом "Исчезнувшая") и рассказывает о молодой журналистке из Чикаго Камилле Прикер (её играет актриса Эми Адамс), которая очень мечтает о том, чтобы взобраться на вершину своей карьеры и доказать всему миру, что она "не пальцем делана". В один из жизненных моментов ей выпадает шанс продемонстрировать себя, дав понять, что она — профессиональная журналистка. Камиллу Прикер отправляют в захолустный городок для того, чтобы она написала статью-расследование. Само собой, это оказывается далеко не самой простой задачей. Дело в том, что в этом городке орудует опасный маньяк — его жертвами недавно стали несколько маленьких девочек. Перед журналисткой поставлена серьёзная задача — выдать сенсацию. На это задание Камиллу отправили в связи с тем, что она родилась и выросла в этой местности, поэтому редактор решил, что именно ей будет проще всего найти общий язык с местными жителями, тем самым разузнав все подробности того, что происходит в небольшом городке. Единственная проблема — печальные воспоминания, которые связывают амбициозную журналистку с родным городком, из-за чего она достаточного много времени находилась в сумасшедшем доме. Наблюдать за внутренними терзаниями журналистки — одно удовольствие, которое заставляет пережить происходящее на экране в реальной жизни.

"Маньяк"

Компания Netflix в 2018 году как никогда сделала упор на создание оригинального контента для своей стриминговой платформы. Сериал "Маньяк" — ещё одно творение американской фирмы, которое достойно вашего внимания на этих выходных по случаю Нового года и Рождества. В сериале снялись Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Джона Хилл ("Мачо и ботан"), которые сыграли Энни и Оуэна. Главные герои шоу "Маньяк" согласились принять участие в одном из фармацевтических опытов. По заверению врачей, новый инновационный препарат должен будет избавить пациентов от всех болезней и проблем. Дело в том, что Энни хочет справиться с депрессией после болезненного разрыва отношений, а вот Оуэн ведёт борьбу с шизофренией. Препарат пусть и может оказать помощь страждущим, однако обладает рядом побочных эффектов, с которыми нашим героям и приходится справляться во время курса лечения. Таким образом, главные герои во время эксперимента несутся на всех парах по американским горкам собственного подсознания. Сериал выделяется среди многих своей атмосферой. Это и не удивительно, ведь проектом занимался Кэри Фукунага (до этого он был режиссёром уже культового сериала "Настоящий детектив").

"СеняФедя"

Отличный российский сериал, просмотр которого займёт у вас пять часов. Это история про двух товарищей — Сеню и Федю. Они решили ввязаться в авантюру: стать предпринимателями. Ребята открывают собственный бизнес. Правда, они выбирают не самую простую и обычную нишу — Сеня и Федя хотят создать закусочную на колёсах. Разногласия начинаются уже с первого дня. И всё бы ничего — можно было бы просто "забить" на бизнес и распрощаться друг с другом, но товарищей связывает совместный кредит, который им пришлось взять для открытия собственного дела. Задача ребят — закрепиться на рынке, не дав крупной сети фудтраков уничтожить их бизнес. Война с акулами гастрономического бизнеса переплетается с семейными драмами и проблемами в личной жизни. В общем, начинающим предпринимателям приходится нелегко, а наблюдать за этим всем как минимум интересно.

"Шучу"

Главное, что нужно знать о сериале "Шучу", — в нём снялся Джим Керри. Актёр сыграл Джеффа, который известен миру как мистер Пиклс. Он — икона детского телевидения, ведущий популярного шоу, которое учит людей быть добрыми и понимающими. Герой Керри долгие годы вдохновлял людей помогать друг другу, однако, когда в его семье начинается кризис, Джефф осознаёт, что даже со всем багажом знаний, который у него есть, он не в силах самостоятельно разобраться с проблемами. Проблемы в семье сказываются на его профессиональной деятельности, что, само собой, не нравится руководству канала и продюсерам шоу. Теперь Джефф вынужден балансировать между всем вопросами, возникшими у него.

"Титаны"

Новый супергеройский сериал в рамках DC-вселенной. Главные герои шоу — команда юнцов с особыми способностями, которыми руководит Дик Грейсон (вы его можете знать как Найтвинга). Сериал "Титаны" отображает не только жизнь супергероев, но и их будни: подросткам приходится переживать все трудности взросления: осознание понятия настоящей дружбы, соприкосновение с первой любовью, огорчение от предательства и так далее. На фоне всего этого молодому поколению героев нужно поддерживать баланс между добром и злом. Сериал может стать отличной альтернативой "Флэшу" или "Стреле", если вы устали от них и хотите получить глоток свежего воздуха.

"Домашний арест"

Ещё один отличный отечественный проект 2018 года. Многосерийный фильм "Домашний арест" рассказывает историю мэра несуществующего городка Синеозёрска Аркадия Аникеева. Его обвиняют в коррупции и отправляют под домашний арест по месту прописки. К сожалению, этим местом оказывается не роскошный особняк, а самая простая коммунальная квартира. Именно в этом месте когда-то родился и вырос высокопоставленный чиновник. Теперь ему предстоит прочувствовать весь ад своего забытого места жительства, подчиняясь тем правилам, которые здесь устанавливают местные обитатели коммуналки. Картину тепло приняли зрители: "Домашний арест" стал лучшим сериалом 2018 года в рейтинге "Кинопоиска".