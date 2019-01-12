Посмотри это обязательно! Главные сериалы-2018, которые вы могли пропустить
Кадр сериала "Касл-Рок"/ © Кинопоиск
"Видоизменённый углерод"
Новый сериал от компании Netflix, премьера которого состоялась 2 февраля 2018 года. Научно-популярное шоу, которое включает в себя десять эпизодов, основано на одноимённом романе Ричарда Моргана. Событие сериала разворачивается в XXVII веке, когда сознание людей хранится в специальных носителях. Их при необходимости загружают в тела, которые в будущем будут рассматриваться лишь в качестве сосудов. Само собой, в мире появляются богатые люди, позволяющие себе покупать новые тела, чтобы сделать свою жизнь в некотором плане вечной. В один из дней, спустя 250 лет после смерти, из спячки выходит наёмник Такеши Ковач, который остался единственным солдатом, выжившим во время восстания против нового мирового порядка, произошедшего два с половиной века назад. И теперь нашему бойцу нужно либо провести остаток своей жизни в тюрьме (за все преступления, которые он совершил), либо заняться раскрытием одной очень запутанной истории. По сути, это шоу про киберпанк, в которое завёрнута футуристическая детективная история, где раскрывается убийство самого богатого человека в мире. Именно последним предстоит заняться нашему герою, наёмнику Такеши Ковачу. Сериал настолько сильно оправдал ожидания, что Netflix уже продлил его на второй сезон, а само шоу было признано лучшим среди россиян — "Видоизменённый углерод" получил рейтинг 7,5 балла на сайте "Кинопоиск".
"Разочарование"
"Разочарование" — это, пожалуй, один из главных мультсериалов прошедшего года. Во-первых, проектом занимается всё та же компания Netflix, которая, как мы знаем, достаточно редко выпускает некачественные и скучные видеопродукты. Во-вторых, автором мультсериала выступает великий Мэтт Грейнинг, который известен многим из нас по работе над телевизионными проектами "Симпсоны" и "Футурама". Оба этих мультипликационных сериала стали культовыми, а "Симпсоны" и вовсе продолжают идти спустя практически тридцать лет. Что же касается самого "Разочарования", то действие подающего надежды мультипликационного шоу разворачивается в Средневековье в вымышленном королевстве Дримландия. В сказочном королевстве проживает принцесса Бин, которая по совместительству является и алкоголичкой. Девушка всеми силами пытается остаться одна, отвергая все попытки отца выдать её замуж. На фоне одного из скандалов принцесса отправляется в путешествие по огромным землям Дримландии. Компанию ей составляют эльф и демон, а по дороге трио предстоит встретить множество фантастических тварей (всё же это сказка, как-никак) и несмышлёных людей (во времена Средневековья далеко не все могли читать и размышлять здраво). Шоу "Разочарование" весело смотреть в компании друзей: мультсериал достаточно динамичен, на данный момент доступно только десять эпизодов. Продолжение, само собой, будет.
"Леденящие душу приключения Сабрины"
В далёком 1996 году на телеэкраны вышел сериал под названием "Сабрина — маленькая ведьма". До России шоу добралось в 2004 году. Это была ситуационная комедия о девушке по имени Сабрина (как несложно догадаться из названия шоу), которая в свой шестнадцатый день рождения стала ведьмой. Это был добрый ситком для подростков. В сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" не осталось практически ничего от шоу 90-х годов. Теперь это хоррор, который рассказывает о всё той же Сабрине, её взрослении, мистике, трагедиях, страхах и пубертатных психологических кошмарах. Так как проектом занимается Netflix, вы уже можете посмотреть все эпизоды (всего их десять в первом сезоне, а также одна рождественская серия). Согласно сюжету, полуведьме-получеловеку Сабрине Спеллман скоро исполняется шестнадцать лет, в связи с чем она стоит перед непростым выбором: посвятить себя миру ведьм, к которому принадлежит вся её семья, либо же выбрать мир людей, где остаются все её друзья. В процессе юная девушка влюбляется, что делает её финальный выбор ещё более сложным, в то время как злые ведьмы пытаются сделать всё возможное, чтобы перетянуть Сабрину на сторону зла, а тётушки Сабрины, которые присматривают за ней с самого детства, делают всё возможное, чтобы девушка осталась жива и освоила магические навыки.
"Патрик Мелроуз"
Приятный британо-американский мини-сериал (всего вышло пять эпизодов по часу каждый, больше пока не планируется, так как шоу не получило продолжения) от кинокомпании SHOWTIME, который рассказывает историю Патрика Мелроуза — наркомана, пытающегося прекратить употреблять пагубное для его здоровья вещество, а также пережить детские воспоминания, в которых он оказывался под жёстким прессингом своего отца. Главную роль в сериале "Патрик Мелроуз" исполнил Бенедикт Камбербэтч, который полюбился многим зрителям России по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок". Герой Камбербэтча пытается забыть всё, что происходило с ним в детстве. Делает это он не самым приятным для своего организма методом: употреблением алкоголя и наркотиков. Всё это не даёт необходимых результатов — жить нормальной жизнью удаётся лишь с переменным успехом. Сериал выполнен в драматической форме с элементами чёрного юмора, что отлично сочетается с типажом британского актёра Бенедикта Камбербэтча. Само же шоу смотрится на одном дыхании и отлично подойдёт тем, кому особенно понравился "Шерлок", — стилистически оба проекта достаточно сильно похожи друг на друга: как героями, так и общей атмосферой и развивающимися событиями на экране.
"Касл-Рок"
Новый сериал "Касл-Рок", вышедший летом 2018 года на сервисе Hulu, адаптирует в формат шоу целую мифологию популярного американского писателя Стивена Кинга, а не как в случае с другими экранизациями, которые фокусируются на каком-то конкретном из произведений мастера хоррор-историй. Исполнительным продюсером шоу был назначен Джей Джей Абрамс (он снимал "Звёздные войны", приложил руку к фильмам "Стартрек" и "Миссия невыполнима"). Сам Абрамс — большой поклонник творчества Стивена Кинга, поэтому он не мог пройти мимо данного проекта. Что примечательно, сам Кинг является фанатом серии Абрамса под названием "Остаться в живых". Но вернёмся к самому сериалу, который рассказывает о выдуманном Кингом городке под названием Касл-Рок. Он расположен в штате Мэн. Именно здесь происходят события полутора десятков произведений, над которыми работал писатель. Фирменной чертой шоу можно назвать стремление Абрамса задействовать исключительно эпизодических и второстепенных персонажей, которые ранее появлялись в романах, повестях и рассказах Стивена Кинга. Подобная затея пришлась по душе зрителям — старший вице-президент сервиса Hulu Крейг Эрвич подчеркнул, что реакция зрителей на первый сезон сериала "была ошеломляющей" и, судя по аудитории, критике и отзывам, он стал одним из самых обсуждаемых шоу 2018 года. В связи с этим сериал чуть ли не тут же продлили на второй сезон.
"Острые предметы"
Ещё один сериал, который стал одним из лучших в 2018 году по мнению пользователей сервиса "Кинопоиск". Шоу, которое состоит из восьми часовых эпизодов, снято по одноимённому произведению Гиллиан Флинн (она работала над романом "Исчезнувшая") и рассказывает о молодой журналистке из Чикаго Камилле Прикер (её играет актриса Эми Адамс), которая очень мечтает о том, чтобы взобраться на вершину своей карьеры и доказать всему миру, что она "не пальцем делана". В один из жизненных моментов ей выпадает шанс продемонстрировать себя, дав понять, что она — профессиональная журналистка. Камиллу Прикер отправляют в захолустный городок для того, чтобы она написала статью-расследование. Само собой, это оказывается далеко не самой простой задачей. Дело в том, что в этом городке орудует опасный маньяк — его жертвами недавно стали несколько маленьких девочек. Перед журналисткой поставлена серьёзная задача — выдать сенсацию. На это задание Камиллу отправили в связи с тем, что она родилась и выросла в этой местности, поэтому редактор решил, что именно ей будет проще всего найти общий язык с местными жителями, тем самым разузнав все подробности того, что происходит в небольшом городке. Единственная проблема — печальные воспоминания, которые связывают амбициозную журналистку с родным городком, из-за чего она достаточного много времени находилась в сумасшедшем доме. Наблюдать за внутренними терзаниями журналистки — одно удовольствие, которое заставляет пережить происходящее на экране в реальной жизни.
"Маньяк"
Компания Netflix в 2018 году как никогда сделала упор на создание оригинального контента для своей стриминговой платформы. Сериал "Маньяк" — ещё одно творение американской фирмы, которое достойно вашего внимания на этих выходных по случаю Нового года и Рождества. В сериале снялись Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Джона Хилл ("Мачо и ботан"), которые сыграли Энни и Оуэна. Главные герои шоу "Маньяк" согласились принять участие в одном из фармацевтических опытов. По заверению врачей, новый инновационный препарат должен будет избавить пациентов от всех болезней и проблем. Дело в том, что Энни хочет справиться с депрессией после болезненного разрыва отношений, а вот Оуэн ведёт борьбу с шизофренией. Препарат пусть и может оказать помощь страждущим, однако обладает рядом побочных эффектов, с которыми нашим героям и приходится справляться во время курса лечения. Таким образом, главные герои во время эксперимента несутся на всех парах по американским горкам собственного подсознания. Сериал выделяется среди многих своей атмосферой. Это и не удивительно, ведь проектом занимался Кэри Фукунага (до этого он был режиссёром уже культового сериала "Настоящий детектив").
"СеняФедя"
Отличный российский сериал, просмотр которого займёт у вас пять часов. Это история про двух товарищей — Сеню и Федю. Они решили ввязаться в авантюру: стать предпринимателями. Ребята открывают собственный бизнес. Правда, они выбирают не самую простую и обычную нишу — Сеня и Федя хотят создать закусочную на колёсах. Разногласия начинаются уже с первого дня. И всё бы ничего — можно было бы просто "забить" на бизнес и распрощаться друг с другом, но товарищей связывает совместный кредит, который им пришлось взять для открытия собственного дела. Задача ребят — закрепиться на рынке, не дав крупной сети фудтраков уничтожить их бизнес. Война с акулами гастрономического бизнеса переплетается с семейными драмами и проблемами в личной жизни. В общем, начинающим предпринимателям приходится нелегко, а наблюдать за этим всем как минимум интересно.
"Шучу"
Главное, что нужно знать о сериале "Шучу", — в нём снялся Джим Керри. Актёр сыграл Джеффа, который известен миру как мистер Пиклс. Он — икона детского телевидения, ведущий популярного шоу, которое учит людей быть добрыми и понимающими. Герой Керри долгие годы вдохновлял людей помогать друг другу, однако, когда в его семье начинается кризис, Джефф осознаёт, что даже со всем багажом знаний, который у него есть, он не в силах самостоятельно разобраться с проблемами. Проблемы в семье сказываются на его профессиональной деятельности, что, само собой, не нравится руководству канала и продюсерам шоу. Теперь Джефф вынужден балансировать между всем вопросами, возникшими у него.
"Титаны"
Новый супергеройский сериал в рамках DC-вселенной. Главные герои шоу — команда юнцов с особыми способностями, которыми руководит Дик Грейсон (вы его можете знать как Найтвинга). Сериал "Титаны" отображает не только жизнь супергероев, но и их будни: подросткам приходится переживать все трудности взросления: осознание понятия настоящей дружбы, соприкосновение с первой любовью, огорчение от предательства и так далее. На фоне всего этого молодому поколению героев нужно поддерживать баланс между добром и злом. Сериал может стать отличной альтернативой "Флэшу" или "Стреле", если вы устали от них и хотите получить глоток свежего воздуха.
"Домашний арест"
Ещё один отличный отечественный проект 2018 года. Многосерийный фильм "Домашний арест" рассказывает историю мэра несуществующего городка Синеозёрска Аркадия Аникеева. Его обвиняют в коррупции и отправляют под домашний арест по месту прописки. К сожалению, этим местом оказывается не роскошный особняк, а самая простая коммунальная квартира. Именно в этом месте когда-то родился и вырос высокопоставленный чиновник. Теперь ему предстоит прочувствовать весь ад своего забытого места жительства, подчиняясь тем правилам, которые здесь устанавливают местные обитатели коммуналки. Картину тепло приняли зрители: "Домашний арест" стал лучшим сериалом 2018 года в рейтинге "Кинопоиска".
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