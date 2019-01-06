Аквамен собрал денег больше Бэтмена и Супермена

Фильм окупил вложения за две недели, а теперь стал самым кассовым в истории студии DC.

"Аквамен" стал самым кассовым фильмом студии DC. Об этом сообщает CNET.

Кассовые сборы блокбастера уже превысили $887,6 миллиона, таким образом он обошёл фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", собравший $873,6 миллиона.

Такого показателя "Аквамен" достиг за три недели проката в США. Пока он располагается на третьем месте в списке самых кассовых фильмов расширенной вселенной DC, выше только "Тёмный рыцарь" (2008) и "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (2012).

"Аквамен" успешно стартовал в Китае и США. За первые две недели проката он уже окупился, принеся студии Warner Bros. Pictures $266 миллионов, притом что вложено в него было $160 миллионов.