Главные сериалы про супергероев, которые достойны вашего внимания

18 января на стриминговой платформе Netflix выходит второй сезон сериала "Каратель". Это ещё одно шоу, за основу которого авторы взяли комиксы компании Marvel. Драматический сериал рассказывает историю Фрэнка Касла, чью семью убили во время перестрелки между несколькими бандами Нью-Йорка. Простить такое сложно, посему Фрэнк выходит на тропу войны с преступниками крупного мегаполиса, чтобы отомстить им за своих родных. "Каратель" — не единственный сериал из вселенной супергеройских проектов, которому стоит уделить время. Лайф собрал лучшие на данный момент проекты, которые не оставят вас равнодушными.

"Стрела"

Сериал "Стрела" стал переломным моментом в жизни не только поклонников комиксов (именно после премьеры этого шоу в 2012 году начался новый бум на сериалы про супергероев), но и для Стивена Амелла — актёра, который сыграл главную роль — Оливера Куина, ставшего защитником родного города Старлинг-Сити в амплуа Капюшона (он же Стрела, он же Зелёная Стрела). Впоследствии ему досталась роль Кейси Джонса (парень в хоккейной маске и с клюшкой) в фильме "Черепашки-ниндзя — 2". Но вернёмся к "Стреле". Этот сериал стал полным переосмыслением взгляда на супергеройскую вселенную. Проект существует в рамках DC Comics, а за его существование отвечает канал The CW, который до этого добился триумфа благодаря "Тайнам Смолвиля" (об этом сериале мы ещё позже вспомним, не переживайте). Именно в последнем уже появлялся похожий на Оливера персонаж, но в итоге авторы канала решили перезапустить историю и позвали в проект Стивена Амелла. Его герой — плейбой-миллиардер Оливер Куин. В один из дней его начинают считать погибшим (мол, яхта, на которой был Оливер, разбилась, а сам он погиб). Длится это пять лет, после чего оказывается, что он всё это время был на пустынном острове в Тихом океане, где его обучали боевым искусствам. Пятилетний образ жизни в таких условиях поменял мышление нашего героя, посему ему больше не интересно жить от вечеринки до вечеринки и он решается на борьбу со злом сразу же по возвращении на родную землю.

"Герои"

Благодаря сериалу "Герои" телеканал NBC в своё время покорил сердца миллионов. А это было в 2006 году, когда ещё не существовало такого ажиотажа вокруг супергероики, до выхода фильма "Железный человек" оставалось ещё два года, а о развитии "Мстителей" на большом экране в Marvel могли только думать. Действия сериала, как это в основном принято в подобных проектах, развивается в США. На этот раз в опасности оказывается город Нью-Йорк — мегаполис, согласно прогнозам, ожидает полное разрушение. Героями сериала становятся самые обычные люди, которые в определённый жизненный момент открывают в себе вовсе не человеческие способности. Например, ученица старших классов Клэр Беннет осознаёт, что она бессмертна, бывший медбрат из хосписа Питер Петрелли может копировать способности тех героев, которые были рядом с ним, а офисный клерк из Токио Хиро Накамура способен управлять пространством и временем. Именно перед ними, а также ещё несколькими людьми со сверхспособностями и будет поставлена задача спасти Нью-Йорк от неминуемого (как им кажется в самом начале) взрыва. Своеобразный теракт должен устроить серийный убийца-телекинетик Сайлар, который на протяжении всего шоу охотится на людей со сверхспособностями, убивает их и забирает себе силу погибших.

"Сорвиголова"

Сериал "Сорвиголова" был супергеройским дебютом Netflix. Шоу, основанное на комиксах Marvel, вышло в 2015 году и сразу же покорило поклонников подобного творчества. В последний раз этого супергероя фанаты могли видеть на экране в 2003 году — тогда главного героя играл Бен Аффлек, который со временем перевоплотился в Бэтмена. К сожалению, удачной назвать экранизацию шестнадцатилетней давности сложно, поэтому перед Netflix стояла задача "отмыть репутацию" Сорвиголовы после кинопровала с Беном Аффлеком. К счастью, у авторов сериала про слепого юриста с обострёнными чувствами (речь про персонажа по имени Мэтт Мёрдок) всё получилось. Особенно на фоне остальных проектов в "Сорвиголове" выделяется нуарный стиль повествования, который по своей мрачности вполне заслуженно может сравниться с трилогией Кристофера Нолана про Тёмного рыцаря. Главная же роль в сериале досталась Чарли Коксу, который ранее получил одобрение зрителей за игру в сериале "Подпольная империя". На данный момент сериал "Сорвиголова" официально закрыт — всего вышло три сезона (это 39 эпизодов). Пожалуй, отличное время, чтобы залпом ознакомиться со всеми приключениями супергероя, который борется с мафией на улицах Нью-Йорка.

"Флэш"

Экранизация комиксов про самого быстрого человека на Земле — второй успешный проект телеканала The CW, который последовал практически следом за "Стрелой". Ранее про супергероя уже снимали сериал: правда, это было в 90-х, поэтому многие уже могли позабыть об этом, в связи с чем было принято решение вернуть Барри Аллена (именно так зовут в реальной жизни нашего супергероя, которого сыграл Грант Гастин, ранее известный по сериалу-мелодраме "Хор"). Шоу рассказывает про смышлёного парня, который увлекается судебной медициной. Как и полагается в мире, где существуют супергерои, свои способности умник Барри Аллен получил при загадочных обстоятельствах — теперь наш юнец умеет быстро передвигаться, а также носит красный латексный костюм (тоже классика для супергероев) и скрывается под маской, чтобы его никто не смог опознать. Сериал "Флэш" — классика от мира супергеройских историй: у нас есть заурядный ботаник-неудачник, он обретает суперсилу, противостоит злу, моментами возникают истории, связанные с его родителями. Само собой, без любовной драмы здесь тоже не обошлось, поэтому любителям мелодрам не стоит разочаровываться раньше времени. "Флэш" — отличный продукт, который понравится представителю практически каждой аудитории: и тем, кто хочет поплакать, и тем, кто на драки хочет посмотреть.

"Тайны Смолвиля"

Достаточно необычный сериал, который выходил в период с 2001 по 2011 год. Шоу "Тайны Смолвиля" основано на комиксах компании DC и рассказывает о жизни Супермена ещё до того, как он стал тем, кем стал. Работа в первую очередь сфокусирована на юности Кларка Кента, когда он ещё не надел красно-синий костюм и не получил своё супергеройское прозвище. Жизнь у подростка была непростой: Кларк Кент всегда находился в кругу ведьм и мутантов, поэтому в каком-то плане его выбор супергеройской карьеры стал закономерным завершением столь трудного отрочества. При этом одной из главных психологических травм Кларка стало предательство лучшего друга (которого сыграл Майкл Розенбаум), ставшего впоследствии главным врагом Супермена (именно лучший друг Кента вырос в Лекса Лютора, стремившегося к мировому господству). Такой подход был непривычен для вселенной, в которой существовал Супермен, поэтому сериал "Тайны Смолвиля" отлично дополнил мифологию про супергероя в красно-синем костюме с плащом наперевес. Единственным минусом (а для кого-то, возможно, плюсом) станет продолжительность этого шоу: всего вышло 10 сезонов, состоящих из 218 эпизодов, каждый из которых идёт практически час). Поэтому, если надумаете наверстать упущенное, стоит помнить, что времени на это уйдёт достаточно много.

"Агенты Щ.И.Т."

Отличный вариант для тех, кто любит киновселенную Marvel, фанатеет от "Мстителей" и хочет как-то продолжить погружаться в мир кинокомиксов. Сериал "Агенты Щ.И.Т." рассказывает про одноимённую секретную организацию, которая занимается защитой планеты Земля от каких-либо угроз. Само собой, в шоу можно найти уйму отсылок ко всё тем же "Мстителям", а также разобраться в иерархии организации, которая в круглосуточном режиме отвечает за безопасность всего человечества, попутно помогая ключевым супергероям вселенной Marvel.

"Люк Кейдж"

Один из самых интересных и смелых экспериментов Netflix, где главным героем стал Люк Кейдж, который в детстве был мелким воришкой, а после изменился до неузнаваемости. Кейдж по стечению обстоятельств оказался в тюрьме (против него сфабриковали доказательства), где над нашим героем проводили секретный медицинский эксперимент. Его последствия — появление сверхсилы у Кейджа. Теперь чернокожий парень может бегать и прыгать без остановки длительное время, крушить стены, а также не бояться пуль. Благодаря полученным способностям он сбегает из тюрьмы, а после того, как приходит в себя, начинает бороться с преступностью на улицах Гарлема. Само собой, помимо войны с гангстерами Кейджу нужно будет разобраться с делами прошлого: в тюрьму попал наш герой из-за своего бывшего лучшего друга, которому теперь (учитывая способности Люка) не поздоровится. Сериал "Люк Кейдж" пропитан рэп-антуражем и уличным стилем — шоу выделяется на фоне остальных проектов своей самобытностью.

"Супергёрл"

Ещё один сериал, который выходит на телевизионном канале The CW (изначально его показывали, правда, на CBS) и развивает вселенную DC. Главная героиня сериала — Кара Дэнверс (она же Кара Зор-Эл), которая является кузиной Супермена. Героиню, которая была одной из выживших жителей планеты Криптон, сыграла Мелисса Бенойст. Двоюродная сестра Супермена спаслась с уничтоженной планеты в двенадцатилетнем возрасте. Кара пыталась жить обычной человеческой жизнью, не демонстрируя никому свои супергеройские способности, живя в тени своей приёмной старшей сестры Алекс. В итоге Кару затягивает рутина: она работает помощницей у медиамагната Кэт Грант, однако понимает, что перспектив в офисе никаких, а скрывать свою настоящую натуру уже невозможно. Свои силы Дэнверс проявляет после того, как узнаёт о том, что крушение терпит самолёт, на борту которого находится её сестра. Сам же сериал "Супергёрл" балансирует между героями мужского пола из других сериалов, а также выступает на стороне феминизма. Вместе с этим шоу старается быть максимально толерантным: например, в четвёртом сезоне появился персонаж Ниа Нал (известная по прозвищу Мечтательница), который стал первым супергероем-трансгендером в истории телевидения. Если вам такие перипетии не по душе, тогда лучше пройти мимо сериала "Супергёрл".

"Легенды завтрашнего дня"

Сериал "Легенды завтрашнего дня" — сборная солянка из различных супергероев. Часть из них ранее появлялись в сериалах телеканала The CW. По сути, это шоу стало логичным продолжением DC-вселенной от сериального мира, в который входят "Стрела", "Флэш", "Константин" и многие другие. Сериал "Легенды завтрашнего дня" воспринимается как более бюджетная версия "Мстителей": здесь есть свой миллиардер, который носит железный костюм и может уменьшаться, свой путешественник во времени, девушка-супергерой, а также профессор-гений. Сериалу стоит уделить внимание в двух случаях: во-первых, если вы вообще не соприкасались со вселенной, которую выстроили The CW и DC (это отличный способ проникнуться антуражем); во-вторых, если вам пришлись по душе предыдущие шоу от того же телеканала (так или иначе все проекты теперь будут завязаны друг на друге, поэтому следует следить за всеми шоу сразу).