Суперсказки. Самые зрелищные сериалы, которых все заждались

Все хотят зрелищ. Мировые шоу, начиная с "Игры престолов" и заканчивая "Новым папой" Соррентино. Мы выбрали для вас лучшие сериалы 2019 года, которые следует посмотреть, если вы любите фэнтази, мистику или религию.

Качественный уровень сериалов вырос, балом правят многобюджетные проекты, в которых задействованы лучшие режиссёры, сценаристы и актёры. Именно в таких мирах люди находят и отдых, и пищу для ума. Знакомьтесь, десятка крупнобюджетных сериалов 2019 года.

Режиссёр Илья Найшуллер рассказал Лайфу, что это происходит, потому что "вся хорошая драматургия ушла из кинотеатров на телевидение". В кинотеатрах практически не осталось ничего, кроме фильмов про супергероев, так что "взрослая аудитория предпочитает смотреть фильмы и сериалы дома — те, которые они захотят". Кстати, качество русских сериалов растёт, утверждает режиссёр, вопреки устоявшемуся мнению.

1. "Игра престолов", 8-й сезон

Наступивший год запомнится тем, что поклонники самого успешного сериала в истории наконец получат ответы на все вопросы, включая самые главные: одолеют ли жители Вестероса оживших ледяных трупов под предводительством Короля Ночи и кто займёт Железный трон. Для этого создатели не пожалели средств: увеличился хронометраж серий, а бюджеты, и так немаленькие, выросли до впечатляющих размеров. К примеру, для съёмок одной из боевых сцен ушло одиннадцать недель. Если вспомнить бюджет первых шести сезонов, а это суммарно 460 млн долларов, то в восьмом сезоне он будет в несколько раз больше, чем в первом. "Игра престолов" заканчивается, причём раньше, чем цикл книг "Песнь льда и пламени", которые ещё не дописаны, но создатели уже заявили о выходе нескольких спин-оффов. Премьера состоится 14 апреля на канале HBO.

2. "Чудотворцы"

Канал TBS приготовил сюрприз всем поклонникам Стива Бушеми и Дэниела Рэдклиффа. Культовый актёр, известный по работам в "Большом Лебовски", "Бешеных псах", "Фарго", сериале "Клан Сопрано", на этот раз сыграет бога, заменив ушедшего из проекта Оуэна Уилсона. Дэниэл Рэдклифф исполнит роль ангела низшего ранга, этакого секретаря Небесной канцелярии. Мир в очередной раз в опасности, грядёт нечто более страшное, чем Всемирный потоп, и только маленький человек, точнее ангел, может повлиять на ход вещей. В проекте также приняли участие Каран Сони и Джон Басс. Премьера "Чудотворцев" состоится 12 февраля.

3. "Мёртвое озеро"

Самый ожидаемый российский сериал 2018 года автоматически стал лакомым блюдом наступившего года. Если вы похоронили надежду на отечественного производителя, самое время её воскресить, ведь, по уверениям создателей, нас ждёт русский ответ "Твин Пикс", действие которого разворачивается в Заполярье. Нас ждёт харизматичный Евгений Цыганов в роли неизлечимо больного следователя, приехавшего в богом забытый городок Чангадан расследовать убийство дочки местного олигарха. Создатели гарантируют много мистики, жути, шаманов, неожиданных поворотов. Западные коллеги отметили высокий уровень сериала, наградив его на фестивале Accolade Global Film Competition.

4. "Ведьмак"

Американская многосерийная адаптация фэнтези Анджея Сапковского. В центре повествования — Геральт, охотник за монстрами, угрожающими человечеству. Он умён, силён, действует быстро и решительно, у него есть свои моральные принципы: не убивать драконов, занесённых в "красную книгу", а также высокоинтеллектуальных существ. Главного героя сыграет Генри Кавилл, известный по фильмам "Агенты А.Н.К.Л.", "Лига справедливости" и сериалу "Тюдоры". Он, кстати, большой фанат "Ведьмака" — правда, не книг, а компьютерных игр. Создатели обещают много секса, насилия, магии, атмосферы Средневековья и чёрного юмора — в общем, всего, за что мы любим ту же "Игру престолов". Дата выхода пока не известна.

5. "Чем мы заняты в тени"

Новый проект канала FX — лакомый кусочек для поклонников Тайко Вайтити. Вампирское мокьюментари, более известное в российском прокате как "Реальные упыри", обретёт новую жизнь в американской адаптации. Вампиры-лузеры переместятся из Веллингтона в Нью-Йорк. Новые сюжетные перипетии, скетчи, гэги и уже полюбившиеся зрителю фишки ждут нас. Старомодный вампир Нандор (Кайван Новак), его более гибкий слуга Лазло (Мэтт Бэрри), гедонист Гильермо (Харви Гильен) и другие — все они снова попытаются вписаться в современный мир. Нью-Йорк слезам не верит, не иначе! Обратите внимание на звёздный состав: Бини Фелдштейн из "Леди Бёрд"), Джейк Макдорман из "Крепкого орешка 4.0", Марк Прокш из сериала "Лучше звоните Солу" и Даг Джонс из "Формы воды". Премьера намечена на весну этого года.

6. "Страна Лавкрафта"

Даже если вы не читали Лавкрафта, вам, скорее всего, известно, что это чуть ли не отец современных ужасов. О неприглядных сторонах личности писателя стараются дипломатично помалкивать. Новое шоу от HBO, экранизация книги Мэтта Раффа, прольёт свет на многое: и на расизм писателя, и на эпоху, которой он органичен. Вдвойне любопытно, что наряду с Джей Джей Абрамсом продюсером выступил Джордан Пил, выстреливший в позапрошлом году с антирасистским комедийным хоррором "Прочь". Создатели гарантируют много жути и фирменных лавкравтофских монстров.

7. "Очень странные дела", 3-й сезон

В 2016 году братья Даффер запустили ностальгический сериал, нашпигованный отсылками к Стивену Кингу, Дэвиду Линчу, Спилбергу и другим знаковым представителям поп-культуры 80-х. Эксперимент оказался удачным и обрёл множество поклонников. На лето этого года запланировано продолжение. Нас ждёт ещё больше паранормального, ещё больше референсов, одним из самых очевидных станет "Назад в будущее".

8. "Благие знамения"

Терри Гиллиам, недавно разделавшийся со своим долгостроем "Человек, который убил Дон-Кихота", брался в конце 90-х за этот проект, но что-то там не срослось. Сам роман, который лёг в основу сериала, был написан Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом. Теперь у фанатов появилась возможность увидеть историю на экране. Режиссёр всех шести серий — Дуглас Маккиннон, работавший над такими успешными проектами, как "Шерлок" и "Доктор Кто". Ироническое городское фэнтези про ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Тэннант), пытающихся спасти мир от Апокалипсиса. Они берутся за воспитание младенца, от которого зависит судьба мира. Для Нила Геймана, сценариста "Благих знамений", это дань памяти Терри Пратчетту.

9. "Десять после полуночи"

Кто умеет не просто пугать, но и делать это утончённо, кто пробирает до костей, но и трогает до глубины души? Прошлогодний оскаровский лауреат Гильермо Дель Торо. В прошлом году он предложил Netflix идею авторской хоррор-антологии "Десять после полуночи", и руководство подписало с ним контракт. Судя по всему, у таких проектов, как "Навстречу тьме" и ему подобным, появится достойный конкурент. Известно, что каждая серия проекта — отдельная законченная история. Дата выхода сериала, как и актёрский состав, пока держится в тайне.

10. "Новый папа"

И вот что мы оставили на десерт. "Молодой папа" Паоло Соррентино стал важнейшим событием 2016 года, можно с уверенностью сказать, что он вывел формат сериала на качественно новый уровень. Эксцентричный Ленни Берардо, мастерски исполненный Джудом Лоу, сделал Ватикан предметом обсуждения не только правоверных католиков, но и широкого круга зрителей по всему миру. "Новый папа" — не продолжение в полном смысле этого слова, это новая история, но развиваться она будет в том же сеттинге. Джуд Лоу примет участие в проекте, но не в главной роли. Известно, что в "Новом папе" снимается Джон Малкович, и, возможно, он даже исполнит главную роль. Ещё один сюрприз — участие Шэрон Стоун. Поклонникам Паоло Соррентино придётся потерпеть до ноября.