Фильмы со взрослым бюджетом. Самые ожидаемые российские новинки

Life.ru подобрал десятку российских новинок отечественного кинопроката, на которые стоит сходить в этом году: войны, сказки, приключения, фэнтези и даже экранизация Виктора Пелевина.

"Т-34", премьера — 1 января 2019 г. (военная драма)

Этот блокбастер обошёлся создателям в 600 миллионов рублей, кассовые сборы приближаются к двум миллиардам рублей. На сегодняшний день это самый кассовый российский военный фильм! История вчерашнего курсанта Ивушкина, его побега из немецкого плена. Он бросает вызов самым крутым танкистам Третьего рейха. Режиссёр проекта — Алексей Сидоров — продюсер, сценарист, режиссёр сериалов "Бригада", "Звездочёт", фильма "Бой с тенью". В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов.

"Пиковая дама. Зазеркалье", премьера — 14 марта 2019 г. (мистический хоррор)

Один из главных мистических сюжетов русской литературы снова получил экранное воплощение, на сей раз — высокобюджетное. Продолжение истории, начатой ещё в "Чёрном обряде". История сильно видоизменилась: безбашенные подростки находят некое зеркало и решают провести спиритический обряд. Сначала Пиковая дама выполняет их желания, но вскоре они узнают, что за всё приходится платить, и немалой ценой. В новом российском ужастике снялись: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Эльвира Шилова, Владислав Коноплёв, Клаудиа Бочар.

"Миллиард", премьера — 18 апреля 2019 г. (криминальная сага)

История отца-миллиардера, вынужденного обратиться за помощью к своим незаконнорожденным сыновьям. Просьба нетривиальная: нужно ограбить собственный банк в Монте-Карло… В фильме представлена Москва: Садовое кольцо, Софийская набережная, Москва-река, а также Северная столица с её красотами и, конечно же, Монако. В роли банкира Матвея — суперзвезда нашего кино Владимир Машков. Его партнёры по площадке — Марина Петренко, Александра Бортич, Федор Бавтриков, Гела Месхи, Павел Чинарев, Григорий Калинин, Даниил Спиваковский, Дмитрий Астрахан, Мария Миронова.

"Тайна печати дракона", 29 августа 2019 г. (приключения)

Британский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I задание: изготовить карты Дальневосточной России. Впереди долгий путь, масса опасных приключений, он побывает даже в Китае, встретится с мастерами боевых искусств и Царём всех драконов. Фильм снял Олег Степченко. Известно, что проект всячески поддерживал Сергей Сельянов. Бюджет картины — 50 миллионов долларов.

"Аванпост", 12 сентября 2019 г. (фантастический триллер)

Фильм в постапокалиптическом жанре. На Земле уцелела небольшая группа людей, причины катастрофы неизвестны. От России осталась одна десятая территории и армии. За пределами очерченного периметра — кромешный ад. Впереди схватка с неизвестным противником, а неизвестное, как мы знаем, пугает. Картину снял Егор Баранов, известный по таким проектам как "Фарца", "Саранча", трилогия "Гоголь". В главных ролях: Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова, Константин Лавроненко. Автор сценария — один из успешных сценаристов и продюсеров современности Илья Куликов.

"Вратарь галактики", премьера 17 октября 2019 г. (фантастика)

Режиссер Джаник Файзиев ("Вратарь Галактики" и "Легенда о Коловрате") снял фильм о гладиаторах будущего по тем же законам — жизнь или смерть. Очередной раз нам рисуют постапокалиптическую картину, где игроки будут решать судьбу планеты, играя в космобол, то есть межгалактический футбол. По сюжету все пертурбации произошли после галактической войны, сместившей полюса планеты. Болельщики наблюдают за состязаниями атлетов, потому что игра идёт не на жизнь, а на смерть, а победитель будет решать судьбу планеты. Звёздный состав, как и бюджет проекта, впечатляет: Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов.

"Притяжение 2", премьера — 26 декабря 2019 г. (фантастика)

Сиквел "Притяжения". Действие происходит спустя три года после падения космического корабля. Жизнь девушки из Чертанова, которую играет Ирина Старшенбаум, перевернулась, вместе с ней изменилась картина мира для всего человечества. Кажется, что это было самым большим испытанием для землян. И ведь никто не знает, что очень скоро человечеству предстоит пережить новую встречу. Режиссёр: Фёдор Бондарчук.

И ещё три фильма, точные даты выхода которых продюсеры пока не называют.

Ампир V, премьера — конец 2019 года (фэнтези по Виктору Пелевину)

Юноша Роман Шторкин, ставший вампиром Рамой, раскрывает заговор власть имущих: вампиры управляют человечеством, высасывая из него радость (почти как дементоры в "Гарри Поттере"), мечты и "баблос". Став частью высшей касты вампиров, герой не способен разорвать связь с людьми. По словам одного из продюсеров фильма, Ивана Засурского, "Ампир V" — это революционный взгляд на "консьюмеристское общество, на продажную красоту и деньги как эрзац подлинной жизни". Режиссёр этого интеллектуального фэнтези тот же, что и в "Поколении P", — Виктор Гинзбург. В главных ролях: Павел Табаков, Мирон Фёдоров, Вера Алентова, Марина Зудина, Владимир Долинский, Бронислав Виногродский, Андрей Смирнов, Игорь Жижикин, Максим Дрозд, Игорь Гордин.

"Илья Муромец" (фэнтези)

Действие будет происходить в XI веке. Силы Руси подтачивает орда. Владимир Мономах в надежде одолеть иго обращается к Илье Муромцу. Исполнитель главной роли, Егор Пазенко, отметил: "Мало кто знает, но в древнегерманских эпосах Илью Муромца называли Илия Свирепый, это о многом говорит. Про него знают все, он неординарный воин с невероятной силой духа. Именно такие личности и становятся лидерами". В главных ролях: Андрей Мерзликин, Егор Пазенко, Ольга Медынич, Данила Якушев, Антон Пампушный.

"Кома" (фантастика)

Молодой архитектор попадает в аварию и оказывается в мире, отличающемся от нашего. Это что-то вроде комы, в которой человек живёт в своей памяти. А поскольку наша память нелинейна, то и мир больше напоминает мозаику, смесь из воспоминаний, грёз, снов, нарушение пространственных и временных форм. Герой, привыкший к чёткой логике и законам геометрии, должен понять законы этого мира, чтобы дальше жить.