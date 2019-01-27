Вперёд в прошлое. Долгожданные отечественные фильмы об истории России

В этом году выйдет несколько долгожданных новинок — исторических фильмов от российских режиссёров, включая такого мастера, как Павел Лунгин. Лайф составил топ-5 самых ожидаемых фильмов. Наши режиссёры решили вспомнить о восстании декабристов, Сибири петровских времён, легендарном футболисте Льве Яшине, Афганской войне и блокаде Ленинграда.

"Тобол" — фильм о защитниках крепости в Сибири времён Петра I

Премьера — 21 февраля 2019 года. Фильм поставлен по книге Алексея Иванова — одного из самых успешных современных российских писателей. Его очередную книгу решил экранизировать Игорь Зайцев, известный по сериалам "Есенин" и "Каникулы строгого режима".

В фильме молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по указу царя отправляется в первую столицу Сибири — Тобольск, там он встретит свою любовь, Машу Ремезову. Нас ждут: динамичные сцены о приключениях героев, их битва с полчищами джунгаров, красивые пейзажи — от монгольских степей до золотых месторождений реки Раскемдарьи, интересные сюжетные повороты. В проекте участвуют: Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов и другие известные актёры. Это историческая драма, которая при бюджете в 7 миллионов долларов, по словам создателей, вряд ли окупится. Съёмки не обошлись без денег Фонда кино и Правительства Тюменской области, в которой и снимался этот весьма масштабный фильм.

"Коридор бессмертия" — фильм о событиях Ленинградской блокады

Премьера — 9 мая 2019-го. Фёдор Попов, спродюсировавший такие хиты, как "Облако-рай", "Коля — Перекати Поле", "Спартак и Калашников", "Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов", сел в режиссёрское кресло, чтобы снять "Коридор бессмертия". Это история ленинградской школьницы Маши Яблочкиной, ставшей героиней во время Ленинградской блокады. Она попадает в специальную паровозную колонну, которой предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Бюджет картины — 360 млн рублей. Министерство культуры выделило на фильм 35 млн рублей. Продюсеры рассчитывают собрать в прокате 600 млн рублей. В главных ролях: Артём Алексеев и Анастасия Цибизова.

"Братство" — фильм об Афганской войне

Премьера — 9 мая 2019-го. Долгожданный новый фильм от Павла Лунгина, режиссёра таких хитов, как "Такси-блюз", "Остров" и "Царь". На "Остров" в своё время выстраивались очереди в кинотеатрах. На этот раз мастер взялся за тему Афганской войны. Первоначальное название военной драмы — "Покидая Афганистан", что уже говорит, о чём сюжет. Как сказал сам режиссёр, "главная тематика фильма — непарадный героизм, как в картине "Они сражались за Родину". Он также отметил, что "Братство" очень отличается от предыдущих работ". Фильм основан на реальных событиях — на воспоминаниях офицеров внешней разведки, участников событий. По сюжету: Афганская война близится к окончанию, солдаты возвращаются на родину, но путь домой ведёт через опасные территории, контролируемые моджахедами. В "Братстве" снялись: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Фёдор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот и другие. Бюджет картины — $15 млн. Дистрибьютор — компания "Двадцатый век Фокс СНГ". Французская компания Loco Films будет осуществлять международные продажи картины.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты" — фильм о легендарном советском футбольном вратаре

Дата премьеры пока не определена. Вы думаете, "Чёрная пантера" — это только известный блокбастер? Ещё так называли легендарного советского вратаря Льва Яшина, о котором режиссёр Василий Чигинский снял спортивный байопик. А ещё его называли "чёрным пауком" и "чёрным осьминогом" за невероятную прыткость и виртуозную игру. Действие картины происходит в самое насыщенное событиями время ХХ века — 50–60-е годы. Сборная СССР одерживает победу за победой, и всё благодаря мастерству Льва Яшина, выступавшего в неизменном чёрном свитере с буквой "Д" на груди. Фильм о взлётах и падениях, о любви и предательстве фанатов. Ожидается, что фильм может стать чем-то вроде "Движения вверх" или "Легенды №17", только о футболе. Ранее Василий Чигинский снял такие фильмы, как "Аномалия", "Москва, я люблю тебя" (новелла "Этюд в светлых тонах"), "Зеркальные войны: Отражение первое", "Первый после бога". В фильме заняты очень разноплановые актёры, среди них: Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Кищенко, Юрий Гальцев, Ян Цапник, Галина Беляева, Юлия Хлынина в роли жены Яшина. Бюджет картины — 320 миллионов рублей.

"Союз спасения" — фильм о декабристах

Премьера — 26 декабря 2019-го. Когда последний раз снимали что-нибудь про восстание декабристов? В то время как, например, французы всё время снимают про Великую буржуазную революцию, тем самым гордясь и помня об этом непростом периоде своей истории. Режиссёр Андрей Кравчук, известный по фильмам "Адмирал", "Итальянец", Викинг", "Улицы разбитых фонарей", решил исправить ситуацию, взявшись за новый масштабный проект. В сюжете после победы над Наполеоном Россия стала одной из самых могущественных стран Европы. После этого первыми, кто осознал социальную несправедливость, стали дворяне, а точнее — декабристы, самая прогрессивная их часть. "Союз спасения" — так называлась самая первая декабристская организация. Ради общественного блага её участники готовы были принести в жертву своё социальное положение и даже жизнь. В проекте задействованы известные актёры: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко.

Другие ожидаемые исторические фильмы: "Калашников" Сергея Бодрова, "Клятва" Владимира Котта, новая версия "Перевала Дятлова", "Балканский рубеж", "Ильинский рубеж", "Спасти Ленинград".