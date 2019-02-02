Уберите детей. Топ самых ожидаемых ужастиков года

Билл Мюррей в фильме про зомби, новый "Чужой", русская экранизация Стивена Кинга — далеко не всё, что может нам предложить индустрия ужасов. Лайф собрал 10 самых страшных историй.

Жанр хоррор переживает возрождение, явный пример — прошлогодний кассовый успех "Тихого места" и "Аннигиляции". Развитие технологий позволяет режиссёрам не просто снимать новые страшные фильмы, но и делать качественные ремейки хитов прошлых десятилетий.

1. "Мёртвые не умирают"

Один из самых ожидаемых хорроров года. Культовый режиссёр Джим Джармуш выпустил в 2013 году крутой вампирский фильм "Выживут только любовники" и спустя пять лет решил продолжить тему сверхъестественного, замахнувшись на зомби-хоррор. О сюжете почти ничего не известно, даже англоязычные источники ограничиваются информацией о том, что действие происходит в Нью-Йорке, а Билл Мюррей играет полицейского. Вполне в духе Джармуша. Что мы знали о сюжете "Границ контроля" за полгода до премьеры? Ничего, кроме того, что действие происходит в Испании. Впрочем, в том, что это будет стопроцентный зомби-хоррор, можно не сомневаться: мастер умеет глубоко погружать в интересующую его тему. Актёрский состав — как на подбор: помимо тех, с кем Джармуш уже работал (Суинтон, Бушеми, Уэйтс), в проекте приняли участие Хлое Севиньи, Селена Гомес и Дэниел Крейг. Дата премьеры, как и сюжет, пока держится в секрете.

2. "Кладбище домашних животных"

Тридцать лет назад Мэри Ламберт сняла фильм по роману Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", одобренный самим "мастером ужасов", и он стал абсолютным хитом, собрав в первый же уик-энд сумму, покрывшую затраченные средства. История о том, как в семье доктора Луиса Крида воскресает кот, и это становится началом жутких событий, до сих пор пользуется популярностью во всём мире. Так что новая экранизация была лишь вопросом времени. На кресло режиссёра в новом проекте претендовал Александр Ажа, в 2006 году успешно справившийся с ремейком культового хоррора "У холмов есть глаза". В итоге проект доверили Кевину Колшу, а на главные роли пригласили Джейсона Кларка, известного по таким хитам, как "Власть закона" и "Самый главный округ в мире", и Эми Сайме из сериала "Очень странные дела". Если судить по трейлеру, нас ждёт убойное зрелище. Фильм выйдет 4 апреля.

3. "Проклятие плачущей"

Есть много фильмов о семейных проклятиях. В хорроре Майкла Чавеса эта проблема выходит на новый уровень. Анна Гарсия, работающая в службе соцзащиты, узнаёт, что её подопечные пропали, а родные дети также под угрозой. Всему виной страшное проклятье Ла Йороны, плачущего духа женщины-самоубийцы. Кто теперь ей сможет помочь? Ей подворачивается священник, который разочаровался в своей профессии, но обладает особым мистическим чутьём. Девушке предстоит спасти не только себя, но и близких ей людей. Премьера состоится 18 апреля.

4. "Клаустрофобы"

Внимание — не путать с "Клаустрофобией" 2017 года! Адам Робител, режиссёр четвертого "Астрала", решил снова пощекотать нервы зрителю, поместив на этот раз своих героев в условия опасной игры. Жадность ни к чему хорошему не приводят — это знают даже дети, но это не остановит нескольких авантюристов, позарившихся на сто тысяч долларов и принявших сомнительное предложение. Лишь только дверь захлопнется у них за спиной и начнётся жуткий квест, молодые люди поймут, что шутки кончились. Кто вспомнит о деньгах, когда на кону собственная шкура?! Но самое главное — кто организатор подобных игр? Задачка позаковыристее, чем в "Олдбое". В проекте приняли участие: Тейлор Рассел, звезда "Затерянных в космосе", Логан Миллер из картин "Скауты против зомби" и "Собачья жизнь" и другие. Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов. Премьера 7 февраля.

5. "Чужой. Пробуждение"

40 лет прошло с тех пор, как "Чужой" Ридли Скотта взорвал кинотеатры ядерной смесью научной фантастики и хоррора. Можно со счёту сбиться, вспоминая сиквелы, приквелы, спин-оффы успешного проекта, за которые кто только ни брался. В позапрошлом году вышел "Чужой: Завет", перенёсший зрителя во времена, предшествовавшие событиям первой части, одновременно эта часть логически связывала франшизу со спин-оффом "Прометей". Герои "Пробуждения" займутся поиском пугающей правды, после того как вернутся на свою планету и обнаружат её лежащей в руинах. В проекте принял участие Филип Айви — художник, работавший над фильмами "Властелин колец", "Путём воина" и "Зена, королева воинов". На главные роли приглашены Нуми Рапас и Майкл Фассбендер. Дата выхода фильма на экраны пока не разглашается.

6. "Пустите детей"

Мы присутствуем при историческом моменте: первая российская экранизация Стивена Кинга! Александр Домогаров — младший, прежде известный как актёр "Ёлок", экранизировал рассказ "Детки в клетке" 1972 года, права на который приобрёл за символический доллар — произведение из так называемого списка dollar babies. История зловредной училки, ученики которой одержимы демонами. И невозможно сходу понять — лежит ли на ней миссия экзорциста, или же педагог просто тронулась умом. От этого вдвойне страшнее и любопытнее. Любознательный зритель сможет сравнить версию нашего соотечественника с версиями Сары Клементс и Бернардо Вийела. Фильм уже доступен в рамках альманаха "Русское краткое. Выпуск 2".

7. "Невеста Франкенштейна"

Новое — хорошо забытое старое! Ревностные ценители жанра хоррор, конечно, знают о версии 1935 года с Борисом Карлоффым и Эльзой Ланчестер в главных ролях. У чудом выжившего монстра появляется подруга, но вряд ли это приведёт к чему-то хорошему. Нам предстоит одновременно бояться и сопереживать тому, кому, по идее, сопереживать нельзя. Режиссёр ремейка — Билли Кондон, лауреат "Оскара" за сценарий к "Богам и монстрам". В главных ролях: Хавьер Барден и Галь Гадот, сменившая ушедшую со съёмочной площадки Анджелину Джоли. Символично, что фильм выходит в День святого Валентина.

8. "Мы"

Джордан Пил, выстреливший в позапрошлом году комедийным хоррором "Прочь", который собрал 255 миллионов долларов в прокате и получил "Оскар" за лучший сценарий, продолжает работать в жанре ужасов. Это история семьи, решившей отдохнуть на берегу лазурного моря и оказавшейся под прицелом злобных собственных двойников. Известно, что в проекте приняла участие Элизабет Мосс. В прокат фильм выйдет 15 марта.

9. "Счастливого дня смерти — 2"

История легкомысленной блондинки Триш, за которой охотится маньяк в маске озлобленного младенца (зрелище не для слабонервных!), получила продолжение. Что такое "Счастливого дня смерти", если в нескольких словах? Это кипучая смесь "Хэллоуина" и "Дня сурка", где героиню снова и снова убивают, а она потом просыпается, и этот кошмар снова повторяется. На этот раз маньяк объявил охоту не только за Триш, но и за самыми близкими ей людьми. Вернуться в жуткую петлю времени — это ли не ад?! Фильм выйдет на экраны 28 февраля.

10. "Эли"

У мальчика Эли аутоиммунное заболевание, по предписанию врача ему необходимо как можно меньше контактировать с внешним миром. Он переезжает в новый дом, вроде бы гарантирующий безопасность его здоровью. Только это какой-то странный дом, в одночасье Эли поймёт, что стал узником дома, где нечисть правит балом. Режиссёр ужастика — Киран Фой, снявший в 2015 году сиквел хоррора "Синистер". Премьера фильма состоялась 31 января.