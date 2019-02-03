Смех в помощь. Самые ожидаемые комедии 2019 года

Лайф нашёл десять причин для того, чтобы смеяться без остановки. Новинка от автора "Я худею", ремейк комедии "1 + 1", Макконахи в паре со Снуп Доггом, новая "Мэри Поппинс" и многое другое от мастеров комедии со всего мира.

Хорошего юмора много не бывает, тем более когда поводов для смеха полно и они очень разные.

"Люди в чёрном: Интернэшнл"

Двадцать лет назад Барри Зонненфельд наглядно доказал, что комедийная научная фантастика — это не миф. Фильм получил "Оскар" за лучший грим и всеобщее одобрение критиков и зрителей. За это время вышло три части, мультсериал и даже своеобразная гонконгская пародия "Неожиданные люди в чёрном". История получила продолжение, правда, в режиссёрском кресле теперь Ф. Гэри Грей, автор байопика про рэперов "Голос улиц", "Ограбления по-итальянски" и остросюжетного боевика "Переговорщик". По сюжету: мир снова в опасности, а наши герои идут его защищать. Но что они будут делать, когда узнают, что в их ряды затесался шпион? Фильм выйдет летом этого года.

"Семья по-быстрому"

Интригует название? Лапша быстрого приготовления, быстрые переговоры, быстрое ограбление, быстрый интернет… А как насчёт семьи по-быстрому?! И такое бывает, по-крайней мере в фильме Шона Андерсона, признанного мастера семейных комедий. Бездетная пара решила усыновить сразу троих детей, не подумав о последствиях. Кажется, нас ждёт что-то в духе "Воспитывая Аризону" и мультсериала "Ох уж эти детки!", и всё это приправлено фирменным юмором режиссёра. В главных ролях: Марк Уолберг из "Отступников", Роуз Бирн из "Одержимости" и другие. Бюджет картины составил 48 миллионов долларов. Российская премьера только что состоялась — 31 января.

"1 + 1: Голливудская история"

Вышедшая в 2011 году французская трагикомедия про инвалида-аристократа, опекаемого бывшим преступником, оказалась суперхитом на родине и принесла создателям свыше 444 миллионов долларов. Нил Бёргер, режиссёр "Иллюзиониста" и "Области тьмы", решил перенести историю на американскую почву, пригласив звезду сериала "Во все тяжкие" Брайана Крэнстона, Кевина Харта из "Джуманджи: зов джунглей", а также Николь Кидман и Голшифте Фарахани. Посмотрим, удастся ли режиссёру повторить успех французского оригинала и поможет ли ему голливудский флёр. По предварительным данным, создателям уже удалось окупить в два раза затраченные тридцать семь с половиной миллионов долларов.

"Пляжный бездельник"

В своё время дуэт Микки Рурка и Тупака Шакура произвёл на зрителя впечатление. Речь идёт о криминальной драме "Пуля". Нас ожидает похожий эксперимент, но уже в комедийном жанре. Режиссёр "Отвязных каникул" Хармони Корин пригласил в свой новый проект Мэттью Макконахи и рэпера Снуп Догга. Судя по трейлеру, нас ждёт убойное бадди-муви, где звезда "Интерстеллара" и "Далласского клуба покупателей" сыграет незадачливого поэта-наркомана. В проекте также приняли участие стэндап-комик Мартин Лоуренс и Джона Хилл, известный, в частности, по "Волку с Уолл-стрит". Фильм выйдет в российский прокат 21 марта.

"Мэри Поппинс возвращается"

Комедийный мюзикл от лауреата "Эмми" Роба Маршалла, в котором действие разворачивается через двадцать пять лет после событий, произошедших в первой части, снятой ещё в 1964 году. Мэри Поппинс приехала в дом Бэнксов, чтобы вернуть в него былую радость, утраченную после смерти жены Майкла. В главных ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу и другие. Впечатляющий бюджет фильма, составивший 130 миллионов долларов, уже успел окупиться в США и сейчас триумфально шествует по миру, настолько люди соскучились по эксцентричной нянечке. Премьера состоялась 3 января.

"Громкая связь"

Долгожданный фильм от режиссёра комедии "Я худею" Алексея Нужного. Сюжет немного напоминает игру персонажа Фердыщенко в "Идиоте" Достоевского, где гостям было предложено рассказывать разные скабрезные истории из своей жизни. Давние друзья собираются в загородном особняке и начинают читать вслух все сообщения, приходящие им на телефоны. Нашим героям предстоит узнать много нового о себе и своём окружении. Создатели собрали по-настоящему звёздный состав: тут тебе и Леонид Барац с Ростиславом Хаитом из "Дня радио", и Ирина Горбачева, находящаяся на пике своей карьеры, и многие другие. Судя по всему, это будет одна из лучших комедий 2019 года. Премьера 14 февраля.

"Ничего себе каникулы"

Французы — мастера комедий, достаточно вспомнить фильмы с Пьером Ришаром или с Луи де Фюнесом. Патрик Кассир дебютировал с роуд-муви "Ничего себе каникулы", а новичкам в последнее время везет, так что надежда на классную комедию велика. История классическая: лёд и пламень, волна и камень. Марион — любительница флирта, спонтанность — её второе имя, а Бен — добросовестный офисный работник, для которого рутина — привычная среда. Знакомство в Tinder в один момент перевернёт жизнь обоих, когда счастливые влюблённые решат, недолго думая, махнуть в Болгарию. В главных ролях: Джонатан Коэн, сыгравший в "Любви без пересадок" и "Замуж за два дня", а также Камиль Шаму, Камилль Коттен, Жереми Элькайм, Венсан Дедьен, Доминик Валадье. Премьера состоялась 17 января.

"Стажёр"

Говоря о лучших комедиях, нельзя не вспомнить итальянцев, чей национальный темперамент привносит особую изюминку в жанр. Валерио Аттаназио дебютировал с полным метром, в котором рассказывается история начинающего юриста Антонио, приглашённого стажёром к успешному адвокату Тоти. Юноша горит желанием строить карьеру и готов работать сутками. Всё идёт хорошо, пока Тоти не попросит его об одной очень специфической услуге… А на что готовы вы ради карьеры? Роль матёрого адвоката исполнил Серджо Кастеллитто из "Голубой бездны", в паре с ним сыграл Гульельмо Поджи, известный по фильму "Захочу и соскочу".

"Пышка"

"Я худею" и "Красотка на всю голову" задали тренд, разрушающий общепринятые стандарты женской красоты. Режиссёр Энн Флетчер также разрабатывает эту благодатную жилу. Уиллоудин — полноватая девушка-подросток с комплексами, усугубляющимися тем, что её мать — бывшая королева красоты, к тому же курирующая местный конкурс моделей. Наша героиня, желая доказать миру, что она на многое способна, записывается на конкурс. Местные девушки, также имеющие лишний вес, берут с неё пример… В главных ролях: Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Дэниэль Макдональд. Премьера состоялась 17 января.

"Трезвый водитель"

Было бы несправедливо, если бы в нашем списке не оказалось комедии положений. Артём работает таксистом, и всё в его жизни вроде бы идёт гладко и предсказуемо, пока он не знакомится с гламурной Кристиной, принимающей его за миллионера. Герою нравится подобное положение дел, но как долго он сможет скрывать свой истинный статус? Мы вправе ожидать, что Резо Гигинеишвили, автор таких фильмов, как "Заложники" и "Про любовь. Только для взрослых", не просто нас рассмешит, но ещё и удивит. В главных ролях: Виктор Хориняк из "Кухни", Андрей Бурковский из сериала "Звоните Дикаприо!", Ирина Мартыненко из "Блокбастера" и Янина Студилина из "Сталинграда". Премьера фильма намечена на 21 марта.