Назад в будущее. Топ-10 долгожданных премьер фантастики

"Терминатор-6: Перезагрузка" возвращается к создателям и станет либо ностальгией, либо напомнит об успехе первой и второй частей вместе с Арнольдом Шаварценеггером и Линдой Хэмильтон (Сара Коннор). Роберт Родригез передаёт феминистический привет и грозит "вспомнить всё" благодаря главной героине — девушке-киборгу. В самые дорогие проекты — девятый эпизод "Звёздных войн" и обновлённые приключения капитана Немо "20 000 лье под водой" — привлекли много известнейших актёров.

"Алита: Боевой ангел", 14 февраля

Новый фильм Роберта Родригеса выходит спустя четыре года после последнего его полного метра — "Город грехов: 2". В последнее время режиссёра увлекает тема будущего, а также альтернативного развития истории человечества. К примеру, "100 лет", совместная работа с Джоном Малковичем, как говорят, является рассуждением на тему альтернативной эволюции homo sapiens, только вот премьера её заявлена на ноябрь 2115 (!) года. В картине "Алита: Боевой ангел" сюжет разворачивается в XXVI веке, где девушка-киборг, реанимированная после Великой войны, пытается "вспомнить всё". Среди продюсеров и сценаристов — Джеймс Кэмерон. В главных ролях — Роза Салазар из "Американской истории ужасов", неподражаемый Кристоф Вальц, Дженнифер Коннели из "Реквиема по мечте", призёр "Золотого глобуса" этого года, и другие. Бюджет картины — $ 200 млн.

"Шазам!", 4 апреля

История подростка Билли Бэтсона, открывшего для себя "волшебный Шазам" — слово, произнося которое, он становится супергероем. Слоган фильма так и гласит: "Хочешь спасти мир — скажи волшебное слово". Но Билли Бэтсон, даже становясь большим и сильным, в душе остаётся любознательным подростком, и всё бы ему проверить границы своих суперспособностей. Когда на арену выйдет злодей, доктор Таддеус Сиван, шутки кончатся и Билли лицом к лицу столкнётся со смертельной опасностью. В проекте сменилось много сценаристов, среди них побывал даже Джоэл Коэн. По поводу бюджета ходят противоречивые слухи: одни утверждают, что создатели уложились в $80—90 млн, другие — что один только костюм Шазама стоил $10 млн. Актёры: Закари Ливай, Джимон Хонсу, Марк Стронг, Мишель Борт и другие.

"Хеллбой", 11 апреля

Режиссёр Нил Маршалл, постановщик ужастиков "Псы-воины" и "Спуск", заменил Гильермо Дель Торро. Любопытно, что сначала фильм должен был называться "Возрождение кровавой королевы", но победила лаконичность. На этот раз Хеллбой отправится в Британию, чтобы сразиться с Кровавой королевой Нимуэ, женой колдуна Мерлина. На кону — судьба мира. Делаем ставки: предыдущие части провалились в прокате, быть может, участие Милы Йовович как-то поможет. Премьера перенесена с 11 января на 12 апреля из-за конкурентной борьбы с "Шазамом". Бюджет создатели не раскрывают.

"Мстители-4: финал", 24 апреля

Двадцать второй фильм вселенной Marvel. Продолжение "Мстителей", "Мстителей: Эра Альтрона", "Мстителей: Война бесконечности". Нам, конечно, интересно, чего ещё можно ожидать после ядерного финала предыдущего фильма, где Танос разнёс всё на куски и поубивал всех супергероев. Осталась горстка союзников, желающих ему противостоять. Не станут ли они новыми "300 спартанцами" — погибшими, но не сдавшимися? У блокбастера высокий уровень зрительских ожиданий: первый выложенный трейлер за сутки набрал почти 300 миллионов просмотров. И да, очень интересно, станут ли оживлять супергероев, которых так смело покосили в "Войне бесконечности". Теперь о бюджете. Предыдущая часть обошлась производителям в $ 300 млн. Как сказали братья Руссо в одном из интервью, новый проект вышел ещё дороже. Чего стоит один актерский состав: Брэдли Купер, Бри Ларсон, Скарлетт Йохансон, Джош Бролин, Роберт Дауни — младший, чей гонорар стал знатной статьёй расходов.

"Годзилла 2: Король монстров", 30 мая

Майкл Догерти снял продолжение успешного фильма Гарета Эдвардса 2014 года. А тот был приурочен к 60-летию со дня выхода первой "Годзиллы". Теперь в мире тридцать фильмов про Годзилл — выбирай, какую хочешь. Но если посмотреть первую, она покажется очень забавной и наивной, тогда как современные технологии творят чудеса, поражая размахом. С легендарным монстром на этот раз сразятся Мотра, Родан монстр о трёх головах Кинг Гидора. А что остаётся людям? Трепетать и наблюдать. Бюджет фильма — $200 млн. Среди актеров, принявших участие в проекте, — Салли Хокинс, Вера Фармига, Милли Бобби Браун и другие.

"Человек-паук: вдали от дома", 4 июля

Судя по всему, это продолжение "Человека-паука: Возвращение домой", снятое Джонатаном Уоттсом, можно было смело назвать "Каникулы Питера Паркера". А какие у супергероя развлечения во время каникул? Правильно, очередное спасение мира. На сей раз Спайдермен, объединившись с заклятым врагом Мистерио, сразится с четырьмя Элементалями, источником хаоса, смерти и разрушений в Европе. В роли Питера Паркера — Том Холланд, в роли Мистерио — Джейк Джилленхол, а также Зендея из "Величайшего шоумена", Сэмюэл Л. Джексон и другие. "Человек-паук: Возвращение домой" обошёлся создателям в $175 млн и сумел собрать $880 млн.

"Новые мутанты", 1 августа

Если вы мечтаете о нестандартном фильме о супергероях с элементами хоррора, то вам крупно повезло! История пятерых мутантов, узников некоего замкнутого пространства, обнаруживших в себе суперспособности. Что особенно необычно в супергероях — им присуща рефлексия, самоистязание и желание очиститься от грехов. Вы такое где-нибудь встречали? Обычно супергерои прут напролом. Бюджет картины неизвестен, но мы имеем право надеяться на размах: проект создан под эгидой Marvel Studios, 20’s Century Fox и Film Corporation. Актеры: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс , Чарли Хитон и другие. Фильм должен был выйти еще весной прошлого года, но из-за пересечений с "Дэдпулом-2" в прокатном графике он перенесен на весну. Бюджет фильма пока не известен.

"Терминатор-6: Перезагрузка", 1 ноября

В новом фильме снимутся легендарные Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон (Сара Коннор). Поскольку права на "Терминатора" вернулись к Джеймсу Кэмерону и теперь он выступит в качестве продюсера и креативного консультанта, то, в отличие от "Терминатора-5", у нас есть надежда, что выйдет что-то интересное. Известно, что этот фильм станет сиквелом легендарного второго "Терминатора". Режиссёром выступил Тим Миллер, создатель "Дэдпула". Один из сценаристов — Дэвид Гойер, режиссёр третьего "Блэйда" и трилогии "Тёмный рыцарь". Помимо ветеранов франшизы, в фильме сыграют звезда "Бегущего по лезвию 2049" Наталия Рэйс, Дани Рамос и Гэбриэл Луна из сериала "Агенты ЩИТ". Действие разворачивается в двух временах: в настоящем, то есть в 2019 году, и в будущем. Известно, что бюджет картины превысил $ 255 млн.

"Звёздные войны: Эпизод 9", 19 декабря

Режиссёром нового эпизода выступил Джей Джей Абрамс, снявший седьмой эпизод — "Пробуждение силы". В этот раз он заменил выпавшего ранее из проекта Колина Трэворроу. События фильма разворачиваются через год после показанного в "Последних джедаях", самого кассового фильма 2017 года. Девятый эпизод вместе с предыдущими двумя складывается в трилогию и призван ответить на вопросы, заданные в восьмой части. Известно, что Сопротивление пришло в упадок, а значит, для борьбы с Первым орденом понадобятся новобранцы. Одна из интриг — выведут ли из истории Лею Органу, так как сыгравшая ее Кэри Фишер умерла в 2016 году. Есть два варианта: либо Лея погибнет в новом эпизоде, либо режиссёр использует отснятый для седьмого эпизода материал. В ролях — Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Адам Драйвер и другие. Бюджеты предыдущих фильмов трилогии не падали ниже $ 245 млн, новый эпизод может даже переплюнуть их.

"20 000 лье под водой"

Со времён Жоржа Мельеса, снявшего в 1907 году первую экранизацию популярного приключенческого романа Жюля Верна, вышло больше десяти экранизаций, в том числе — в СССР. В этот раз на классику замахнулся Брайан Сингер, постановщик "Людей Икс" и сериала "Доктор Хауз". Помимо легендарного капитана Немо, Неда Лэнда и профессора Арронакса, режиссёр ввёл новых персонажей, а также добавил несколько оригинальных сюжетных линий. Один из сценаристов — Дэн Стадни, режиссёр сериалов "Дорогая, я уменьшил детей", "Сабрина — маленькая ведьма" и фильма "Джек — покоритель великанов". Напомним сюжет: профессор Арронакс и его слуга Нед Ленд попадают на борт подлодки "Наутилус" под командованием капитана Немо, полностью изолировавшегося от мира, и с этого момента начинается череда опасных и удивительных приключений. Бюджет фильма составил $ 250 млн. Дата премьеры пока не объявлена.