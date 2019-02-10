"Оскар-2019": Кто победит в новой номинации "Лучший популярный фильм"?

Лайф разбирался, чем 91-я церемония решила удивить в этом году своих зрителей и какие сейчас тренды.

Главный американский кинофетиш меняет политику. Основными трендами "Оскара-2019" стали сокращение и демократичность церемонии — без ведущего, внимание к европейскому кино и чернокожим, поддержка стриминговых фильмов и даже введение новой номинации — лучший популярный фильм — узнаем кого номинировали. Хотя некоторые традиции сохраняются: российские режиссёры не сняли в этом году плохого фильма про современную Россию и поэтому ни одна наша лента не представлена.

Комиксы попали в главную номинацию

Да-да! В своё время, конечно, "Тёмный рыцарь" номинировался на восемь премий и выиграл две, но среди них не было премии "Лучший фильм"! А "Чёрная пантера" попала в эту номинацию. Если детище Райана Куглера победит, это будет свидетельствовать о воистину тектонических сдвигах в киномире.

Клеймо комика пока не даёт право на звание "Лучшего режиссёра"

В кои-то веки Питер Фарелли снял серьезный фильм, имеется в виду "Зеленая книга", но Гильдия режиссёров отказалась его признать в нём претендента на звание "Лучшего режиссёра"

Где женщины-режиссёры?!

Ещё год назад полыхали вовсю инквизиторские костры Times up, много полегло мужчин в крестовом походе против харрасмента. И женщин-режиссёров, представленных что в "Золотом глобусе", что на "Оскаре", было предостаточно. Вспомните: Грета Гервиг (и это пятая претендентка на "Лучшую режиссуру"). В этом году — тишина. А ведь те же Дебра Граник ("Не оставляй следов"), Линн Рэмси ("Тебя здесь никогда не было"), Хлоя Чжао ("Наездник") вполне могли бы претендовать на шорт-лист.

Двуличность академии

Всё та же война с харрасментом непоправимо ухудшила положение Кевина Спейси в тусовке, а Харви Вайнштейна и вовсе погребла. А вот Брайан Сингер, вроде как обвинённый в домогательствах к несовершеннолетней, а также разгромленный критиками, претендует на награду "Лучший фильм". Может, всё дело в прибылях? "Богемская рапсодия" собрала знатную кассу размером в 800 миллионов долларов, что позволило академикам закрыть глаза.

Академия за стриминговые каналы

На 71-е Канны не пустили Альфонсо Куарона с его "Ромой", потому что фильм вышел на Netflix, проигнорировав широкие экраны. "Оскар" в этом плане менее консервативен: аж тринадцать номинаций получили фильмы, выпущенные на стриминговых каналах: десять — упомянутая "Рома" и три — "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн.

Больше внимания к европейскому кино

"Рома" Альфонсо Куарона поборется за награду среди "иностранных фильмов", а также — за главный "Оскар". "Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и "Холодная война" Павла Павликовского номинированы не только в своей категории, но и в других.

Желание идти на поводу у массового зрителя

Сначала была введена новая категория — "Лучший популярный фильм", то есть собравший большую кассу. Многие профессионалы из кинобизнеса сразу же встретили в штыки новую тенденцию. Совет управляющих решил повременить с инициативой, но полностью от неё не отказался, отозвав на доработку.

Экономия времени

В этот раз церемония награждения сократится до трёх часов, на красную ковровую дорожку будут приглашены только главные звёзды с голливудского небосклона.

Самоцензура

Отлучение комика Кевина Харта от микрофона ведущего за гомофобные шуточки — пример того, что толерантность, порой доходящая до неадекватности, до сих пор в тренде. Киноакадемия решила вообще не приглашать ведущего. Звёзды сами объявят победителей. Кстати, это же свидетельствует о том, что история циклична — в 1989 году произошло нечто подобное. Не в смысле гонений на гомофобов, а в смысле введения режима самообслуживания.

Темнокожие по-прежнему в тренде

"Чёрная пантера" и её темнокожий каст, "Чёрный клановец" и его крестовый поход против расистской саги "Рождение нации" Гриффита, "Зелёная книга" о терпимости и одиночестве, наконец, "Если Бил-стрит могла заговорить" — по всему видно, что фильмы с темнокожими, снятые темнокожими, по-прежнему в тренде, вне зависимости от жанра. "Прочь" Джордана Пила будто бы запустил эту тему с новой силой.

Россия не представлена

"Собибор" Хабенского , попадавший в лонг-лист премии, не попал в пятёрку лидеров. Так русские фильмы в этом году не будут представлены.

Мюзиклу досталось больше всего номинаций

"Звезда родилась": Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший актёр" (Брэдли Купер), "Лучшая актриса" (Леди Гага), "Лучшая музыка". Есть вероятность, что внимания удостоятся также сценарий картины и актёр второго плана.