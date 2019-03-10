Скучаете по любимым фильмам? Не надо, блогерша из Германии снова в деле: 10 фото

Манхэттен, США. Сцена из фильма "Когда Гарри встретил Салли", где главные герои болтают в кафе
Нью-Йорк. Сцена с Маколеем Калкиным из фильма "Один дома — 2"
Арлета, Калифорния, и городок Хилл-Вэлли из "Назад в будущее"
Пляж Пойнт Дам, Малибу, и кадр из "Планеты обезьян"
Гора Фортресс, Канада, и сцена из "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо
Прачечная на Melrose Avenue, Лос-Анджелес, и кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Пирс на пляже Эрмоза Бич, Калифорния, США, и сцена из "Ла-Ла Ленда". Фонари на нём устанавливали специально для съёмок
Небоскрёб Fox Plaza, Лос-Анджелес, США, — штаб-квартира кинокомпании 20th Century Fox. Там проходили съёмки "Крепкого орешка"
Район Ноттинг Хилл, Лондон, Англия, — по следам Марка и Джульет из "Реальной любви"
В британском замке Анлик проходили съёмки не только "Гарри Поттера". Он появился и в пятом сезоне сериала "Аббатство Даунтон"
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