Скучаете по любимым фильмам? Не надо, блогерша из Германии снова в деле: 10 фото

Фотограф Андреа Дэвид из Гамбурга — фанат кино. И свою любовь она решила выразить через снимки. Девушка путешествует по миру и посещает места, где проходили съёмки просмотренных ею фильмов. Начинала Андреа с локаций "Игры престолов", но не стала на этом останавливаться. Необычное увлечение ей принесло более 340 подписчиков в "Инстаграме" и массу новых впечатлений.

Манхэттен, США. Сцена из фильма "Когда Гарри встретил Салли", где главные герои болтают в кафе Нью-Йорк. Сцена с Маколеем Калкиным из фильма "Один дома — 2" Арлета, Калифорния, и городок Хилл-Вэлли из "Назад в будущее" Пляж Пойнт Дам, Малибу, и кадр из "Планеты обезьян" Гора Фортресс, Канада, и сцена из "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо Прачечная на Melrose Avenue, Лос-Анджелес, и кадр из фильма "Бойцовский клуб" Пирс на пляже Эрмоза Бич, Калифорния, США, и сцена из "Ла-Ла Ленда". Фонари на нём устанавливали специально для съёмок Небоскрёб Fox Plaza, Лос-Анджелес, США, — штаб-квартира кинокомпании 20th Century Fox. Там проходили съёмки "Крепкого орешка" Район Ноттинг Хилл, Лондон, Англия, — по следам Марка и Джульет из "Реальной любви" В британском замке Анлик проходили съёмки не только "Гарри Поттера". Он появился и в пятом сезоне сериала "Аббатство Даунтон"