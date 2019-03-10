Скучаете по любимым фильмам? Не надо, блогерша из Германии снова в деле: 10 фото

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Скучаете по любимым фильмам? Не надо, блогерша из Германии снова в деле: 10 фото

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Фото: instagram/filmtourismus

Фотограф Андреа Дэвид из Гамбурга — фанат кино. И свою любовь она решила выразить через снимки. Девушка путешествует по миру и посещает места, где проходили съёмки просмотренных ею фильмов. Начинала Андреа с локаций "Игры престолов", но не стала на этом останавливаться. Необычное увлечение ей принесло более 340 подписчиков в "Инстаграме" и массу новых впечатлений.

Манхэттен, США. Сцена из фильма "Когда Гарри встретил Салли", где главные герои болтают в кафе

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Нью-Йорк. Сцена с Маколеем Калкиным из фильма "Один дома — 2"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Арлета, Калифорния, и городок Хилл-Вэлли из "Назад в будущее"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Пляж Пойнт Дам, Малибу, и кадр из "Планеты обезьян"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Гора Фортресс, Канада, и сцена из "Выжившего" с Леонардо Ди Каприо

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Прачечная на Melrose Avenue, Лос-Анджелес, и кадр из фильма "Бойцовский клуб"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Пирс на пляже Эрмоза Бич, Калифорния, США, и сцена из "Ла-Ла Ленда". Фонари на нём устанавливали специально для съёмок

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Небоскрёб Fox Plaza, Лос-Анджелес, США, — штаб-квартира кинокомпании 20th Century Fox. Там проходили съёмки "Крепкого орешка"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

Район Ноттинг Хилл, Лондон, Англия, — по следам Марка и Джульет из "Реальной любви"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

В британском замке Анлик проходили съёмки не только "Гарри Поттера". Он появился и в пятом сезоне сериала "Аббатство Даунтон"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/filmtourismus/" target="_blank"><strong>filmtourismus</strong></a></p>

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