Зрелище на миллиард. "Игра престолов" в цифрах

15 апреля начинается показ заключительного сезона "Игры престолов". За последние восемь лет сериал успел стать самым главным хитом телевидения, завоевав любовь миллионов поклонников по всему миру. Рассказываем, сколько авторам шоу приходится тратить на создание масштабных и эпических битв, сколько зарабатывают актёры и о других интересных цифрах, связанных с сериалом "Игра престолов".

244 — именно столько наград получил телесериал "Игра престолов" за всё время. Среди них — 38 побед в главных номинациях "Эмми". Трижды культовый телесериал получал премию "Хьюго" за лучшую постановку. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск Более 15 миллионов долларов — столько стоил один эпизод финала "Игры престолов". Это рекордная сумма для сериала, учитывая, что при создании предыдущих сезонов авторы тратили по 10 миллионов долларов на эпизод. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск 55 суток — столько длились съёмки заключительной битвы с Королём Ночи в финале. Съёмки этой эпичной баталии проводились на открытом пространстве. Данная битва будет самой масштабной в истории всего телевидения. Фото © Кинопоиск 16,5 миллиона зрителей — столько человек посмотрели финал седьмого сезона шоу. Это рекордный показатель не только для "Игры престолов", но и всего современного телевидения, что делает сериал самым популярным. Кадр из сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск 15 миллионов долларов — столько потребовали хакеры за утёкшие новые эпизоды. Киберпреступники поставили условия авторам шоу: либо те должны были заплатить им круглую сумму, либо хакеры публикуют шоу в Сети. Фото © Кинопоиск 250 тысяч долларов — столько HBO предложил хакерам за взлом в качестве премии. Представители американского канала готовы были частично пойти на встречу киберпреступникам, дабы те не пользовались уязвимостями. Фото © Кинопоиск Более миллиарда раз — именно столько нелегальных просмотров получил 7 сезон шоу. "Игра престолов" с каждым годом становится всё популярнее, в связи с чем просмотры на пиратских ресурсах продолжают увеличиваться. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск Шесть — именно столько эпизодов будет в финальном сезоне шоу "Игра престолов". Заключительный сезон сериала станет самым коротким по количеству вышедших серий за всю историю шоу, но авторы уверены в эпичности. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск 1,1 миллиона долларов — столько получат главные актёры шоу за эпизод в финале. На ранних стадиях актёры "Игры престолов" получали 300 тысяч долларов за серию. Позже им платили по 500 тысяч за готовый эпизод. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск 150 — именно столько детей в США были названы в честь персонажа сериала Кхалиси. Популярность сериала вышла на новый уровень: родители — поклонники сериала начали называть своих детей именами героев. Кадр из сериала "Игра престолов" / © Кинопоиск Более $5 млрд — именно столько составили доходы HBO благодаря "Игре престолов". Телевизионная сеть начала зарабатывать намного больше после выхода популярного сериала. HBO зарабатывает на подписках и рекламе. Фото © Кинопоиск