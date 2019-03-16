Блокбастер на миллиард. Каким будет финальный эпизод "Мстителей"

"Мстители" в цифрах: мировые рекорды и горы долларов
289 млн — столько просмотров набрал трейлер "Мстители. Финал" за сутки
Это абсолютный рекорд для киноиндустрии. Второе место у проморолика "Войны бесконечности" — 230 млн просмотров за 24 часа
Кадр видео: youtube/Marvel Entertainment
$400 млн — столько стоила "Война бесконечности"
Создание "Войны бесконечности" стоило от $316 до $400 млн. Третьи "Мстители" считаются одним из самых дорогих фильмов в истории
Фото: © Pixabay
"Война бесконечности" собрала $1 млрд в прокате всего за 11 дней
До "Мстителей" такой рекорд установили лишь "Звёздные войны — 7", разменявшие миллиард всего за 12 дней
Кадр видео: youtube/MARVEL Россия
Примерно $5 млрд долларов заработали три части "Мстителей"
Всего же 21 фильм Marvel принёс создателям $18 млрд. "Мстители" являются самыми прибыльными картинами киновселенной
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$220 млн — столько роль главного мстителя принесла Роберту Дауни — младшему
За всё время актёр заработал на Marvel более $200 млн. По завершении контракта его гонорар составит $240 млн
Фото: © AP Photo/Yong Teck Lim
Безумные теории фанатов: злодей страшнее Таноса, игры со временем и новый Железный Человек
Выжившие Мстители отправятся в прошлое и отменят щелчок Таноса
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Фото: © Marvel
Доктор Стрэндж уже одолел Таноса с помощью временной петли. Он делал это раньше
Фанаты считают, что альтернативная концовка "Войны бесконечности" содержит именно такой финал
Фото: © Marvel
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Фото: © Marvel
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Фото: © Marvel
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Кадр видео: youtube/Marvel Entertainment
И это далеко не всё и даже не самые смелые предположения фанатов о том, что может случиться в финале "Мстителей". Полёт фантазии порой заводит гиков очень далеко. Некоторые, например, считают, что Танос примкнёт к "Мстителям", чтобы противостоять более могущественному злу вроде Живого Трибунала. Инсайдеры твердят, что сценаристы подумывали над добавлением новой расы — вечных. Другие увидели намёки на то, что Тони Старк превратится в могущественного злодея, который завалит не только Таноса, но и старую гвардию "Мстителей". В общем, теорий, намёков и догадок чрезвычайно много. Изучая их, не перестаёшь удивляться глубине вымышленного мира и, пожалуй, фанатичности поклонников Marvel. В общем, что бы мы не предсказывали, правда раскроется уже очень скоро — российская премьера фильма "Мстители. Финал" состоится 26 апреля.
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