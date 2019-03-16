Блокбастер на миллиард. Каким будет финальный эпизод "Мстителей"

Вышел новый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — "Мстители. Финал". С выходом именно этой картины зрители попрощаются с большинством полюбившихся супергероев и узнают, смогут ли защитники Вселенной отомстить главному злодею киновселенной — титану Таносу.

"Мстители" в цифрах: мировые рекорды и горы долларов

289 млн — столько просмотров набрал трейлер "Мстители. Финал" за сутки Это абсолютный рекорд для киноиндустрии. Второе место у проморолика "Войны бесконечности" — 230 млн просмотров за 24 часа Кадр видео: youtube/Marvel Entertainment

$400 млн — столько стоила "Война бесконечности" Создание "Войны бесконечности" стоило от $316 до $400 млн. Третьи "Мстители" считаются одним из самых дорогих фильмов в истории Фото: © Pixabay

"Война бесконечности" собрала $1 млрд в прокате всего за 11 дней До "Мстителей" такой рекорд установили лишь "Звёздные войны — 7", разменявшие миллиард всего за 12 дней Кадр видео: youtube/MARVEL Россия

Примерно $5 млрд долларов заработали три части "Мстителей" Всего же 21 фильм Marvel принёс создателям $18 млрд. "Мстители" являются самыми прибыльными картинами киновселенной Фото: © wikipedia.org

$220 млн — столько роль главного мстителя принесла Роберту Дауни — младшему За всё время актёр заработал на Marvel более $200 млн. По завершении контракта его гонорар составит $240 млн Фото: © AP Photo/Yong Teck Lim

Безумные теории фанатов: злодей страшнее Таноса, игры со временем и новый Железный Человек

Выжившие Мстители отправятся в прошлое и отменят щелчок Таноса Поможет им Человек-муравей, который обуздал квантовый мир. Новый трейлер с флешбэками супергероев только подтверждает эту догадку Фото: © Marvel

Доктор Стрэндж уже одолел Таноса с помощью временной петли. Он делал это раньше Фанаты считают, что альтернативная концовка "Войны бесконечности" содержит именно такой финал Фото: © Marvel

Вот ещё один намёк на игры со временем в новых "Мстителях" Это Халк в кадре из трейлера "Войны бесконечности". В фильме на месте Халка был Бэннер в специальном костюме Старка. Совпадение? Кадр из трейлера к фильму "Мстители. Война бесконечности"

Таноса одолеет Тони Старк с помощью перчатки бесконечности В конце "Войны бесконечности" Танос теряет перчатку. Фанаты думают, что её найдёт Старк. Он остановит злодея, но при этом умрёт Фото: © Marvel

Девушка Старка Пеппер Поттс раскроется как супергерой и поможет Мстителям Сомнительный вариант: Поттс заменит Железного Человека. Допустимый: женщина сделает свой костюм и назовётся Спасительницей Фото: © Marvel

Всех спасут Тор, Валькирия и эльфы из Альфхейма 8 из 9 миров, которые защищает Тор, уже появлялись в фильмах. Из последнего фанаты ждут победителей Таноса или хотя бы подмогу. Фото: © Marvel

В "Финале" появится возлюбленная Таноса — леди Смерть В комиксах титан убил половину всего живого ради внимания леди Смерть, опаснейшей сущности. В фильмах есть отсылки к этому герою Фото: © Marvel

На самом деле Человек-паук и миллиарды других людей не умерли Есть догадки, что Танос только запер всех в камне души. Мстители могут обменять свои души на души молодого поколения супергероев Кадр видео: youtube/Marvel Entertainment

И это далеко не всё и даже не самые смелые предположения фанатов о том, что может случиться в финале "Мстителей". Полёт фантазии порой заводит гиков очень далеко. Некоторые, например, считают, что Танос примкнёт к "Мстителям", чтобы противостоять более могущественному злу вроде Живого Трибунала. Инсайдеры твердят, что сценаристы подумывали над добавлением новой расы — вечных. Другие увидели намёки на то, что Тони Старк превратится в могущественного злодея, который завалит не только Таноса, но и старую гвардию "Мстителей". В общем, теорий, намёков и догадок чрезвычайно много. Изучая их, не перестаёшь удивляться глубине вымышленного мира и, пожалуй, фанатичности поклонников Marvel. В общем, что бы мы не предсказывали, правда раскроется уже очень скоро — российская премьера фильма "Мстители. Финал" состоится 26 апреля.