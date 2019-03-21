Данила Козловский планирует снять фильм о катастрофе в Чернобыле

Продюсер Александр Роднянский отметил, что в РФ ещё не было серьёзной ленты, рассказывающей об аварии на Чернобыльской АЭС.

Актёр и режиссёр Данила Козловский совместно с продюсером Александром Роднянским представил будущую ленту о катастрофе в Чернобыле. Фильм получил название "Опасная вода". Об этом сообщает ТАСС.

— Мы предлагаем вам проект, связанный с самой чернобыльской катастрофой. У нас никогда не было серьёзной картины, рассказывающей о Чернобыле, — заявил Роднянский. По словам продюсера, авторы фильма хотят сделать ленту, которая будет максимально впечатляющей. В частности, будущая картина должна будет дать зрителям возможность переживать, плакать и смеяться.

Главную роль в фильме должен сыграть Козловский. Каких-либо других подробностей о проекте пока нет.