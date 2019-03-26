Одинокая девушка отчаялась и придумала лайфхак, как обойтись без парня в кино

Пользовательница "Твиттера" ymn_co_19 из Японии очень ждала выхода аниме по своей любимой манге. Но девушка волновалась, что во время просмотра не справится с бурей эмоций, а парня, с которым можно было бы пойти в кино, у неё нет. Японка поделилась удобным лайфхаком, однако у пользователей Сети возникли вопросы.

По словам девушки, всё очень просто: когда её будут одолевать эмоции, она сожмёт руку парня. Дело оставалось за малым — нужна рука. И японка придумала выход: нужно взять резиновую перчатку, наполнить её мукой и завязать, чтобы содержимое не высыпалось.

Пользователи Сети не слишком-то оценили хитрость девушки. Они спрашивали, что будет, если перчатка вдруг лопнет во время сеанса, а рядом окажется человек с аллергией на муку, не говоря уже о том, что её будет трудно отчистить. Девушка поспешила пояснить, что нужно брать плотную перчатку, и лучше даже не одну, а несколько. И посоветовала соизмерять силу сжатия — во всём нужно действовать аккуратно.

Но даже это не смогло убедить пользователей. Многие засомневались в адекватности девушки и посоветовали найти настоящего парня. Ну или пойти в кино с подругой — её рука будет ничем не хуже для эмоциональной поддержки, и уж точно лучше, чем перчатка с мукой.

Однако ymn_co_19 решила испытать свой способ и позже добавила фото, как везёт перчатку с собой в кино. Девушка обещала доложить, как прошёл эксперимент и насколько он был успешным. Но она так и не отчиталась, поэтому пользователям "Твиттера" остаётся лишь гадать, помогла резиновая перчатка Бесконечности или нет. Но, несмотря на весь скепсис подписчиков, пост японки собрал 62 тысячи лайков и 25 тысяч репостов.