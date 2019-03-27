Ева Грин выступила против участия животных в цирковых представлениях

Актриса подчеркнула, что фильм "Дамбо", в котором она снялась, стоит на стороне цирка, который обходится без животных.

Популярная актриса Ева Грин (сыграла одну из главных ролей в новом фильме Тима Бёртона "Дамбо") считает, что животные не должны участвовать в цирковых представлениях. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Мне нравится, что наш фильм стоит на стороне цирка, который обходится без животных. Мне кажется, в наших цирках должны быть только люди. Взять, к примеру, Cirque du Soleil — это же прекрасно, это же настоящая магия. Ева Грин Фото: © РИА новости/Асатур Есаянц

В новом фильме Грин исполнила роль воздушного акробата в цирке. Лента рассказывает о судьбе маленького слонёнка, который обладает способностью летать с помощью своих ушей. В российский прокат фильм выходит 28 марта.