Люк, вот твой конец. Disney подводит черту под "Звёздными войнами"

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Люк, вот твой конец. Disney подводит черту под "Звёздными войнами"

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Скриншот видео: youtube/Звёздные Войны

Disney в рамках мероприятия для гиков и фанатов "Звёздных войн" Star Wars Celebration показала дебютный трейлер новой главы космической саги. Фильм получил название Star Wars. The Rise of Skywalker (официальной российский версии пока нет). Он будет последним в рамках нынешней сюжетной линии. Рассказываем, что нужно знать о будущей работе Джей Джея Абрамса, которая выйдет 19 декабря 2019 года.

Больше никаких "Звёздных войн"?

Не совсем, но в ближайшее время новых полнометражных фильмов ждать не стоит. В руководстве Disney решили взять паузу после девятого фильма, который завершит сагу о Скайуокерах. У корпорации, конечно же, есть планы на новые проекты, некоторые фильмы уже находятся в разработке, но пока о них никто и ничего рассказывать не будет. В общем, нас ждёт очередной перезапуск, а на время паузы будем довольствоваться спин-оффами, сериалами и мультиками.

Что покажут в новом фильме?

Как вы знаете, после событий восьми эпизодов Скайуокеров почти не осталось — только Лея и Кайло Рен. И то, последний Скайуокер — лишь наполовину. Новый фильм начинается не сразу после "Последних джедаев", а это значит, что обе стороны успеют улучшить свои навыки, подготовившись к смертельной схватке. Именно это и должно стать завершением трилогии Абрамса. Также новый фильм будет посвящён новому поколению героев и урокам, которые они извлекли из ошибок своих предков.

Кого мы увидим в фильме?

<p>Скриншот видео: youtube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lmlWSvPuB4I" target="_blank">Звёздные Войны</a></p>

  • Принцесса Лея. Несмотря на смерть актрисы Кэрри Фишер, принцесса Лея всё же будет в новом фильме. Авторы не хотели заменять актрису спецэффектами, поэтому студии просто повезло, что остались неиспользованные сцены с участием Фишер, которые удалось удачно добавить в сюжет 9-го эпизода.
  • Рей. Главная героиня последних фильмов "Звёздные войны" в исполнении Дэйзи Ридли. Дочке обычных мусорщиков досталась непростая миссия — стать новым джедаем, познать Силу и противостоять силам зла.
  • Кайло Рен. Главный антагонист заключительной трилогии. Он — сын Леи Органы и Хана Соло. Задача Рена — стать таким же великим, как его дед Дарт Вейдер. Изначально он тренировался — как джедай — у своего дяди Люка Скайуокера, но позже перебрался на тёмную сторону Силы. Именно он будет драться с Рей.
  • Палпатин. Император, известный как Дарт Сидиус. Именно его смех можно услышать в конце трейлера. Считалось, что персонаж погиб ещё во времена старых фильмов, однако нас ждёт сюжетный поворот. Само собой, в финале мы узнаем, как Палпатину удалось остаться в живых.

Реакция фанатов на возвращение Палпатина

* Слышит смех Палпатина в конце тизера "Звёздных войн"*.

На случай, если в трейлере есть какая-то неясность (и появление Макдиармида на панели), я могу на 100% подтвердить, что Палпатин вернулся в The Rise of Skywalker, так как я только что спросил Абрамса об этом. Он взволнован и немного удивлён тем, что присутствие Макдиармида на съёмочной площадке не утекло в Сеть.

А вот если всё это время именно Палпатин был бы тьмой в голове Бена, а не Сноук? На самом деле он был проклятием для всех трёх поколений семьи Скайуокеров.

Автор:
Сергей Сурепин
СС
Сергей Сурепин
Журналист
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