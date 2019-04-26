Люк, вот твой конец. Disney подводит черту под "Звёздными войнами"

Disney в рамках мероприятия для гиков и фанатов "Звёздных войн" Star Wars Celebration показала дебютный трейлер новой главы космической саги. Фильм получил название Star Wars. The Rise of Skywalker (официальной российский версии пока нет). Он будет последним в рамках нынешней сюжетной линии. Рассказываем, что нужно знать о будущей работе Джей Джея Абрамса, которая выйдет 19 декабря 2019 года.

Больше никаких "Звёздных войн"?

Не совсем, но в ближайшее время новых полнометражных фильмов ждать не стоит. В руководстве Disney решили взять паузу после девятого фильма, который завершит сагу о Скайуокерах. У корпорации, конечно же, есть планы на новые проекты, некоторые фильмы уже находятся в разработке, но пока о них никто и ничего рассказывать не будет. В общем, нас ждёт очередной перезапуск, а на время паузы будем довольствоваться спин-оффами, сериалами и мультиками.

Что покажут в новом фильме?

Как вы знаете, после событий восьми эпизодов Скайуокеров почти не осталось — только Лея и Кайло Рен. И то, последний Скайуокер — лишь наполовину. Новый фильм начинается не сразу после "Последних джедаев", а это значит, что обе стороны успеют улучшить свои навыки, подготовившись к смертельной схватке. Именно это и должно стать завершением трилогии Абрамса. Также новый фильм будет посвящён новому поколению героев и урокам, которые они извлекли из ошибок своих предков.

Кого мы увидим в фильме?

Принцесса Лея. Несмотря на смерть актрисы Кэрри Фишер, принцесса Лея всё же будет в новом фильме. Авторы не хотели заменять актрису спецэффектами, поэтому студии просто повезло, что остались неиспользованные сцены с участием Фишер, которые удалось удачно добавить в сюжет 9-го эпизода.

Несмотря на смерть актрисы Кэрри Фишер, принцесса Лея всё же будет в новом фильме. Авторы не хотели заменять актрису спецэффектами, поэтому студии просто повезло, что остались неиспользованные сцены с участием Фишер, которые удалось удачно добавить в сюжет 9-го эпизода. Рей. Главная героиня последних фильмов "Звёздные войны" в исполнении Дэйзи Ридли. Дочке обычных мусорщиков досталась непростая миссия — стать новым джедаем, познать Силу и противостоять силам зла.

Главная героиня последних фильмов "Звёздные войны" в исполнении Дэйзи Ридли. Дочке обычных мусорщиков досталась непростая миссия — стать новым джедаем, познать Силу и противостоять силам зла. Кайло Рен. Главный антагонист заключительной трилогии. Он — сын Леи Органы и Хана Соло. Задача Рена — стать таким же великим, как его дед Дарт Вейдер. Изначально он тренировался — как джедай — у своего дяди Люка Скайуокера, но позже перебрался на тёмную сторону Силы. Именно он будет драться с Рей.

Главный антагонист заключительной трилогии. Он — сын Леи Органы и Хана Соло. Задача Рена — стать таким же великим, как его дед Дарт Вейдер. Изначально он тренировался — как джедай — у своего дяди Люка Скайуокера, но позже перебрался на тёмную сторону Силы. Именно он будет драться с Рей. Палпатин. Император, известный как Дарт Сидиус. Именно его смех можно услышать в конце трейлера. Считалось, что персонаж погиб ещё во времена старых фильмов, однако нас ждёт сюжетный поворот. Само собой, в финале мы узнаем, как Палпатину удалось остаться в живых.

Реакция фанатов на возвращение Палпатина

*Hears Palpatine laugh at the end of the Star Wars teaser* pic.twitter.com/FVurAi0RW3 — Andrew Claudio (@Claudio_GSN) April 12, 2019

* Слышит смех Палпатина в конце тизера "Звёздных войн"*.

In case there’s any lingering ambiguity from the trailer (and McDiarmid’s appearance at the panel!), I can 100% confirm that Palpatine is back in The Rise Of Skywalker as I just asked JJ. He’s thrilled - and slightly incredulous- that McDiarmid’s presence on set didn’t leak. pic.twitter.com/qDzPQagXSW — James Dyer (@jamescdyer) April 12, 2019

На случай, если в трейлере есть какая-то неясность (и появление Макдиармида на панели), я могу на 100% подтвердить, что Палпатин вернулся в The Rise of Skywalker, так как я только что спросил Абрамса об этом. Он взволнован и немного удивлён тем, что присутствие Макдиармида на съёмочной площадке не утекло в Сеть.

what if this whole time it was palpatine that was the darkness in bens head and not snoke, truly he was a curse to all three generations of the skywalker family — lauren ✨ (@thumosren) April 12, 2019

А вот если всё это время именно Палпатин был бы тьмой в голове Бена, а не Сноук? На самом деле он был проклятием для всех трёх поколений семьи Скайуокеров.