Чёрный рынок ролей. Как и за сколько можно попасть в российское кино или сериал

После выхода 8-го сезона "Игры престолов" в Сети появилась новость о том, что в одном из выпусков снялся бывший замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. Позже экс-разведчик признался, что о короткой роли без слов в сцене с Давосом Сивортом он договорился со своим шурином, занятым в производстве телешоу. Лайф заинтересовался, а можно ли увековечить себя в титрах сериала или фильма в России? Можно. Рассказываем, как обычно покупаются роли в кино и сколько они стоят.

В ряде публикаций анонимы из кинобизнеса утверждают, что участие в одной сцене со звездой уровня Ивана Урганта может стоить примерно 300 тысяч долларов. В другом сюжете рассказывается , как всего за 4 миллиона рублей продавалась одна из ведущих женских ролей в фильме с Дмитрием Нагиевым. Бонусом шла скидка на роль в новом сезоне "Физрука". Допускаем, что рынок таких услуг есть. Но где касса, в которую нужно нести миллионы?

Кастинг-директор не знает, но допускает

Александра Строганова, кастинг-директор с 10-летним опытом работы на телевидении, уверена, что её нет. Во всяком случае, она с продажей ролей не сталкивалась.

— Возможно, в моём кругу общения и поднимался разговор на эту тему. Точно не помню. Но уверена, что если беседа и была, то в осуждающем ключе. У нас так просто не принято, — рассказала она. По её словам, никому из продакшен-группы такой рынок не нужен. Как минимум потому, что со случайным человеком на съёмочной площадке очень трудно работать.

В случае с "Игрой престолов" Александра не исключает присутствие элемента пиара. Отметим, что идея кастинг-директора не лишена смысла, поскольку большой вклад в освещение этой истории внесло ЦРУ. Вскоре после выхода второй серии ведомство похвалилось в "Твиттере", что Дэвид Коэн снялся в "Игре престолов". "Пташки, ищите нашего бывшего заместителя директора, бродящим по Вестеросу в сегодняшнем эпизоде "Игры престолов", —пошутили разведчики.

— С другой стороны, есть бригадиры по актёрам массовых сцен, которые занимаются подбором людей для массовки. Вот как раз в их клиентской базе могут найтись люди, которые готовы заплатить, чтобы попасть в кино, — рассуждает Строганова.

При этом она сильно сомневается, что подобная процедура может стать на поток — высок риск репутационного ущерба.

— Набором массовки занимается ряд конкретных организаций. Это небольшая ниша, в которой каждую компанию знают все продюсеры и режиссёры. Поэтому, если всплывёт информация, что кто-то где-то торгует местами в кадре со звёздами, будет резонанс. А такое обязательно всплывёт — круг знакомых довольно узкий, — призналась Александра.

Актёр знает и страдает

То есть онлайн-магазина, в котором можно выбрать себе место с Ургантом или Машковым в кадре, нет. Но существование подпольной торговли кастинг-директор не исключает. И не зря. Актёр театра и кино Сергей Марочкин, который снимался в таких крупных телесериалах, как "Кухня" и "Склифосовский", утверждает, что "чёрный рынок ролей" есть. Но он очень закрытый.

— Мой знакомый продюсер, который делает сериалы для ТНТ и СТС, лично сталкивался с продажей ролей. В середине 2000-х к его производственной группе однажды обратился богатый человек, который попросил утвердить своего сына на роль. Деньги — не вопрос. Правда, поставил условие: чтобы сына вызвали на пробы и он там победил. Разумеется, продюсеры, режиссёры и остальные замешанные в продакшене люди восприняли предложение резко негативно. Да только последнее слово было за директорами телеканала. И они запросу богатого человека обрадовались. И радовались долго, поскольку сериал растянулся на несколько сезонов и каждый раз рачительный папа платил, — рассказал Марочкин. — Также сам видел, как к моему другу режиссёру привели на площадку девочку и попросили снять в роли со словами. Пришлось выкручиваться, поскольку от неё было трудно добиться правильного произношения. Режиссёр больно щипал "актрису" за ногу, чтобы она проявила хоть какие-то эмоции.

Впрочем, по словам Сергея, есть и более прозрачные способы получения ролей за деньги. Например, бывает так, что у продюсера не получается собрать нужную для производства фильма или сериала сумму. Тогда он начинает привлекать частных инвесторов, которые взамен на деньги просят снять своих близких.

— В таком случае для людей со стороны пишут небольшие, не влияющие на сюжет, но всё же роли. Но это абсолютно легальный процесс. В титрах даже, как правило, пишут, что такой-то проспонсировал наш фильм, — пояснил Марочкин.

В целом, как говорит Сергей, актёрское сообщество считает раздачу ролей за деньги и по знакомству проблемой отечественного кинобизнеса. Причём довольно распространённой и даже системной. Проиллюстрировал доступность ролей для людей со стороны Марочкин примером из своей жизни.

— Однажды в качестве эксперимента я привёл для очень маленькой роли с несколькими репликами своего друга, который работал менеджером в банке. Предварительно я попросил приятеля отчитаться перед режиссёром, что, дескать, учился там-то и знаю таких-то педагогов. Сработало. Вообще, кинопром от кумовства очень сильно страдает. Очень много бесталанных людей появляется на экранах, отчего страдают и зрители. Жаль, что в России индустрия заточена на количество, а не на качество, — признался Сергей.

На вопрос про цены он не ответил. Хотя в своём блоге, ссылаясь на знакомого режиссёра, писал, что за несколько эпизодов с текстом могут попросить 6 тысяч евро. В разговоре с нами предположил, что в мыльную оперу могут взять и "за коньячок".

Продюсер продаёт и предлагает

Если бумажник пухнет от купюр, а связей нет, то купить можно и их. Надо только немного погуглить — обязательно наткнётесь на продюсера, который с радостью поможет найти нужного человека. Одному из таких — Сергею — позвонил журналист Лайфа и представился потенциальным клиентом.

В первую очередь Сергей начал рекламировать проекты, которые полностью делаются за счёт инвесторов. Перспективы таких картин упираются исключительно в бюджет. Если денег много, то в фильм позовут звёзд. Если денег очень много, картину подготовят к показу на телевидении, в кинотеатрах и на фестивалях.

— Хотите, даже премьеру с красной дорожкой организуем, — говорит Сергей.

В проекте, заявленном для показа на региональном телевидении, мы нашли несколько вакантных мест. Роль с хронометражем до 25 минут стоит 400 000 рублей, за роль второго плана просят 950 000 рублей, за главную — 1 500 000 рублей. Роли в фильмах для кинопроката дороже: за второй план просят 1 550 000 рублей, а за первую скрипку — 1 950 000 рублей.

— Могу устроить и в более престижные проекты. Но обсуждать буду только при личной встрече, — сказал продюсер и объяснил, что не хочет огласки. Мол, чем меньше людей знает про лазейки, тем легче ими воспользоваться. — Если вы серьёзно настроены, можем позвонить режиссёру, обсудить цену и заключить договор, — заключил Сергей.