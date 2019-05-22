Провал года. Критики и режиссёры рассказали, что не так с "Игрой престолов"

"Игра престолов" закончилась. Один из главных сериалов планеты ушёл, но не так, как ждали поклонники. Кинокритики и режиссёр Юрий Быков помогли Лайфу разобраться, почему коммерчески прибыльный сериал разочаровал миллионы поклонников.

"Игра престолов" скатилась, и это факт

Последний сезон "Игры престолов" подвергся критике буквально с первых серий. Многие жаловались на неспешное повествование. Как-никак, шоураннеры очень сильно нагнетали предыдущие семь сезонов, и казалось, что в продолжении сюжет должен рвануть с места в карьер. Тем более "Игра престолов" неоднократно показывала, что она так может. Дальше была странная битва за Винтерфелл с эффектной, но какой-то уж очень наивной развязкой. Четвёртая серия по большей части всех удовлетворила, и появилась надежда на достойное продолжение. Но следом шоу снова эпатировало публику нелогичными поступками героев. Развязку, несмотря на драму и финальный твист, тоже можно назвать натужной.

Кто-то может обвинить нас в субъективном мнении, но вот ряд фактов, которые докажут, что Лайф в своём недовольстве не одинок. К примеру, четыре серии последнего сезона получили на агрегаторе оценок Rotten Tomatoes самые низкие баллы за всю историю шоу. Низких оценок сериалу наставили и пользователи сервиса iMDB.

Кроме того, вскоре после выхода нескольких эпизодов последнего сезона на сайте Change.org появилась петиция с просьбой переснять финальную главу "Игры престолов". Последний сезон возмутил очень многих, и онлайн-документ подписало около 1,4 миллиона человек. А группа недовольных зрителей с Reddit "взломала" алгоритмы Google, и теперь поисковик по запросу "плохие сценаристы" первым делом показывает фотографии Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса — шоураннеров "Игры престолов".

У "Мстителей" тоже не всё было гладко

С "Мстителями" ситуация лучше. Картина получила высокие оценки и собрала огромную кассу. Однако вскоре после премьеры журналисты начали критиковать фильм за отдельные спорные моменты. Screen Rant намекает на фиктивность Халка. Автор The Guardian разгромил картину за новый имидж Тора. В этом тексте вся редакция The Verge прошлась по фильму, раскритиковав его за халатное отношение к квантовой физике и невнятные драматические сцены. Часть российской профильной прессы не сдерживала негодование и в дни премьеры. И если журналисты критиковали новинку довольно деликатно, то пользователи соцсетей не скупились на крепкие слова. Также не обошлось без петиции: около 24 000 человек заявили , что актриса Бри Ларсон не достойна играть Капитана Марвел. Мол, будет честнее, если супергероиню сыграет цветная звезда нетрадиционной сексуальной ориентации. В общем, и за последними "Мстителями" тянется шлейф разочарований.

Гики почувствовали власть

Кинокритик Егор Москвитин считает, что настроение массового недовольства, которое сопровождает финальные эпизоды каждой долгой киноистории, является проявлением так называемой партиципативной культуры.

— Суть этого явления в том, что, когда какая-то история длится очень долго, её фанаты начинают считать себя соавторами, — объясняет Москвитин и добавляет, что отчасти в формировании нового вида взаимоотношений между индустрией и зрителем виноваты сами производители контента.

— Очень многие авторы сериалов и многолетних кинофраншиз всячески заигрывают с фанатскими теориями и желаниями. Шоураннеры "Мира Дикого Запада" обещают разрушить все теории пользователей Reddit. А авторы сериала "Как я встретил вашу маму" переписывают финал, поняв, что Робин нравится зрителям больше, чем мама, — говорит Москвитин.

Критик считает, что, говоря о тесной связи комьюнити и киноиндустрии, не стоит упускать из виду и то, что за последнюю пару десятилетий очень сильно преобразилась гик-культура.

— Если посмотреть на Comic Con прошлого века, то мы увидим несколько нёрдов. А если посмотреть на фестиваль сейчас, нас встретит большое и властное сообщество, которое понимает, что от него зависят сборы фильмов Disney и количество подписчиков Netflix. Поэтому комьюнити стало очень требовательным и избалованным. Поэтому, если что-то идёт не так, фанаты возмущаются. На фоне коммерциализации искусства зрители перестали быть просто зрителями и начали чувствовать себя акционерами, — заключил Егор Москвитин.

Киноделы виноваты, но и зрители перегибают палку

Другой киножурналист, Вероника Скурихина, тоже считает, что у аудитории появилось "фантомное" чувство вовлечённости в производство киновселенных и сериалов. Она называет это явление новой версией американской мечты, суть которой в том, что каждая кухарка может стать президентом. Но журналистка видит в этом скорее негативное влияние на индустрию.

— Критика всего со стороны комьюнити — это дух времени. С одной стороны, это хорошо, поскольку индустрия теперь может услышать мнение фанатов и отреагировать на него, если захочет. С другой — плохо, так как протесты поклонников принижают современную кинокультуру. Если каждый отдельно взятый человек считает, что он лучше знает, как должна выглядеть картина, то, получается, у нас не признаётся авторство, — рассуждает Вероника Скурихина.

В качестве яркого примера, когда аудитория перегнула палку, кинообозреватель вспомнила недавнюю ситуацию в Каннах. После премьеры нового фильма Джима Джармуша профильные СМИ обвинили его в том, что это не Джармуш. Дескать, Джармуш так не снимает.

— Странно, не правда ли? — говорит Скурихина. Именно поэтому, как она считает, идти на баррикады из-за "неправильного" финала "Игры престолов" или "Мстителей" не стоит.

— Критикуя создателей любимых сериалов и кинофраншиз, стоит помнить о старой притче про то, как человек строил дом по совету всех своих друзей. Напомню, когда дом был готов, каждый друг человека подошёл и сказал ему, что он построил какое-то уродство, непригодное для жизни. Допустим, HBO услышит зов фанатов и переснимет восьмой сезон согласно запросам комьюнити. Но вы уверены, что новая версия будет стройнее нынешней? — подвела черту журналистка.

Юрий Быков, один из самых популярных современных режиссёров, сценарист и автор фильмов "Дурак", "Жить" и сериала "Метод", тоже поделился с Лайфом своим мнением относительно критики "Игры престолов". Он солидарен с большинством и считает финал шоу "очень неровным".

— Почему? Мне кажется, потому что не был закончен первоисточник. Продюсеры не провели должный анализ и поспешили. Они не дождались, чтобы тот человек, который создал мифологию и мир "Игры престолов", тщательно продумал и финал. В этом смысле шоураннеры допустили роковую ошибку, — говорит режиссёр.

При этом Быков отнюдь не призывает во всём винить продюсеров и сценаристов. Поскольку для спешки был ряд объективных причин вроде сложившегося на рынке формата производства — по одному сезону в год. Также режиссёр абсолютно не разделяет мнение тех, кто требует пересъёма восьмого сезона.

— Я бы не бросал камни в сторону продюсеров. Я понимаю, что они были заложниками рынка, на котором они работают. Формат сериала очень скользкий, очень сложный и крайне тяжёлый для поддержания уровня качества, — заключил Юрий Быков.