Как Тарантино взорвал Канны новым фильмом с Ди Каприо и Брэдом Питтом

Кинокритик Кирилл Разлогов, находящийся сейчас на Каннском фестивале, — о том, как главный киноман Голливуда в очередной раз оттянулся и пригласил самых известных актёров — Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино — "повеселиться" в фильме "Однажды в Голливуде".

Можно сказать, что старый добрый Тарантино возвращается. Чувствуется специфика Тарантино — картина очень свободная по отношению ко всему, в том числе и к реальности.

Ему было легко и комфортно снимать фильм — это его стихия. Режиссёр любит популярную массовую культуру, жанровое кино. Неслучайно он в своё время увлекался боевыми искусствами, в этом смысле перед нами фильм настоящего вернувшегося к себе Тарантино. Будучи известным киноманом, он выбрал 69-й год, Голливуд.

Сама история связана с низовой культурой американской киноиндустрии. На главные роли режиссёр позвал двух звёзд — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. По сюжету герои снимаются в популярных фильмах категории Б и спагетти-вестернах.

Когда ты приглашаешь звёзд первого плана, ты должен их уговорить, объяснить им, зачем всё это. Нужно это для того, чтобы создать полный контраст между тем, кого они играют в фильме и кем являются для зрителей и СМИ. Звёзды класса А играют актёров и каскадёра класса Б. Такое намеренное заземление даёт сильный эффект.

Меня впечатлило, как показана колония хиппи кровавого убийцы Чарльза Мэнсона. С большим удовольствием автор подводит зрителя и к неожиданному финалу, который приближает ленту к формату фильмов ужасов. В этом смысле можно провести аналогии с его фильмом "Убить Билла". Вообще говоря, картина получилась незамутнённой чрезмерным интеллектуализмом.

Тарантино всегда остаётся самим собой. Когда он воспринимает себя всерьёз, это менее удачно, когда же он, напротив, дурачится и играется на экране, тогда перед нами то самое кино.

Картина вполне достойная, хотя несовершенная. Он сам сказал, что будет её перемонтировать, поэтому и запретил второй сеанс. Всегда после первого фестивального показа остаётся время на доработку. В ней есть некоторые монтажные нестыковки, не очень отработанные переходы. Трёхчастная структура, при которой сначала идёт экспозиция, потом — итальянская часть пунктиром, а затем — финальная, думаю, всё это будет немного отредактировано режиссёром. Возможно, что "Однажды в Голливуде" выйдет в России и в мире приблизительно в одно время.

Хочу отметить, что Тарантино сохранил своё качество киномана. Он один из немногих авторов фильмов, который за то время, что мы находимся в Каннах, посмотрел множество других лент, чего не скажешь об остальных гостях фестиваля.