Новый дубль. Известные режиссёры переписали финал "Игры престолов"

"Игра престолов" закончилась и оставила в недоумении десятки миллионов зрителей. Но могло ли быть иначе? Лайф узнал у известных российских кинодеятелей, как бы они закончили культовое телешоу, если бы им представилась такая возможность. Заодно мы пофантазировали, как бы завершили "Игру престолов" главные визионеры Голливуда. Осторожно, спойлеры!

Джон Сноу — король. И точка

Сарик Андреасян хоть и не имеет репутации лучшего режиссёра страны, но едва ли кто-нибудь станет спорить, что он один из самых известных отечественных киноделов. Наравне с не самыми качественными картинами вроде "Защитников" и "Беременного" в его послужном списке находятся объективно неплохие картины: "Мамы", "Землетрясение" и "Непрощённый". Кроме того, Сарик — один из немногих российских постановщиков, которому довелось поработать с голливудскими звёздами.

Сарик рассказал Лайфу, что смотрит "Игру престолов", но признался, что ещё не разобрался с последним сезоном — ждал выхода всех серий. Однако он в курсе, что финал многих разочаровал, и поделился своим видением хорошего завершения шоу. Оно, можно сказать, получилось бы народным.

— Я бы закончил "Игру престолов" так, как все этого ждали: Джон Сноу занял бы Железный трон, — подытожил Андреасян.

Слишком правильно и недоделано

Дмитрий Киселёв является именитым профессионалом. Он стал одним из первых, кто в России снял дорогой по меркам отечественного кинематографа блокбастер — "Чёрная молния". Также Киселёв положил начало пусть и немного ослабевшей, но прибыльной франшизе — "Ёлки". В сериалах этот постановщик тоже смыслит. Во всяком случае, если опираться на рейтинг "Кинопоиска", именно сериал "Лондонград. Знай наших" является самым лучшим проектом Киселёва. Следом идёт одна из последних работ постановщика — "Время первых".

По мнению постановщика, финал "Игры престолов" получился "слишком правильным и предсказуемым".

— Сериал славился своими неожиданными поворотами и в целом даже постмодернистскими ходами. Было ощущение, что и в последнем сезоне будет нечто подобное. Поворот в пятой серии эту надежду подкрепил, но финал её не оправдал. В общем, я бы, наверное, снял финал "Игры престолов" в духе первых двух сезонов, — сказал Киселёв. Также он остался разочарован "развешанными по ходу повествования ружьями, которые так и не выстрелили".

— Взять хотя бы узоры, которые выкладывались конечностями людей. Вот что они значат? Перемещение во времени. Смена лиц Арьи Старк, — перечисляет постановщик. Разумеется, он бы, будучи ответственным за финал "Игры престолов", постарался бы эти сюжетные линии завершить.

Нужно больше серий

Алексей Алексеевич Герман — потомственный режиссёр. Его отец — Алексей Юрьевич Герман — советский постановщик, прославившийся военными и драматическими картинами вроде "Двенадцать дней без войны" и "Хрусталёв, машину!". Алексей Герман — младший же прежде всего известен фестивальными картинами. Является обладателем престижной награды Берлинского кинофестиваля.

Он предпочёл бы избежать "очень грубых сюжетных ходов".

— Джон Сноу убил Дейенерис, и ему за это практически ничего не было. Все об этом словно забыли. Потом вдруг появились какие-то непонятные морды, которые выбрали короля. С чего вдруг они? И почему так? — негодует Алексей Герман. По мнению режиссёра, финал получился скомканным — из-за стремления шоураннеров сэкономить на расходах. Он бы снял ещё несколько серий.

— Нужно было не сворачиваться, а, наоборот, продолжать. Нужно было начать путешествие в новую реальность и создать новую интригу. А не делать, на мой взгляд, очень примитивные сюжетные знаки препинания, — подытожил режиссёр.

И такой финал имеет право на существование

Илью Куликова смело можно назвать одним из самых перспективных сериальных сценаристов России. И пусть он прежде всего известен по пресловутому "Глухарю", сегодня в его пуле проектов очень много качественных сериалов. Взять, например, очень популярного "Полицейского с Рублёвки" или "Закон каменных джунглей".

Куликов тоже оказался в числе зрителей "Игры престолов". Но он, в отличие от других спикеров, сказал, что ему финал сериала понравился. Он бы не стал ничего менять. Правда, намекнул, что это скорее деликатный, а не искренний ответ.

— Я никогда не имею претензий к финалам или к сюжетам. Именно с той точки зрения, что и моя позиция, и позиция автора имеет право на существование, — объяснил сценарист.

С российскими деятелями кино более или менее всё понятно. А что насчёт голливудских профессионалов? Там ведь гораздо больше постановщиков с ярко выраженными стилями. Как бы они сняли финал "Игры престолов"? Ну, тут мы можем только предположить, так как Майкл Бэй, Квентин Тарантино и М. Найт Шьямалан и братья Коэны не взяли трубку.

Ещё больше экшена и спецэффектов

Майкла Бэя иногда называют королём блокбастеров. Что, пожалуй, скорее оправданно, чем нет. Ведь, кроме него, мало кто снимает боевики настолько динамично. В его картинах камера почти никогда не замирает. И очень часто она совершает круговые движения вокруг персонажей. А ещё в фильмах Бэя чрезвычайно много спецэффектов. Чуть ли не в каждой сцене любого фильма Майкла что-то взрывается или ломается. Самой показательной работой Бэя, конечно же, являются "Трансформеры". В последнем сезоне "Игры престолов" всего две баталии. Но даже они бы стали эффектнее, если бы их снимал Майкл Бэй. Красный замок разваливался бы не две минуты, а двадцать. И показано это было бы не на общем плане, а как минимум на фоне дерущихся Пса и Горы. Дейенерис, Арья и Санса почти наверняка в финале "Игры престолов" от Бэя не были бы укутаны в строгие костюмы. Да и волосы были бы скорее распущенными, чем собранными. Уж очень любит этот режиссёр изображать женских персонажей максимально сексуальными. Именно поэтому, нам кажется, многие до сих пор хорошо помнят, кто такая Меган Фокс.

Какой угодно, но только не разочаровывающий финал

Вот уж с кем с кем, а с М. Найтом Шьямаланом во главе финал "Игры престолов" точно не показался бы очевидным. Открытым? Да. Непредсказуемым? Легко. Редкая подборка фильмов с неожиданными концовками обходится без "Визита", "Шестого чувства" или "Таинственного леса". А всё потому, что излюбленный приём Шьямалана заключается в том, чтобы на протяжении всего повествования нагнетать обстановку, а в финале подкидывать такую деталь, которая переворачивает сюжет с ног на голову. "Визит" — ярчайший пример. Поэтому, если бы Шьямалан завершал "Игру престолов", мы бы наверняка скорее удивились концовке, а не расстроились из-за неё. Например, легко бы могло выясниться, что Бран — уже пару сезонов не Бран, а Трёхглазый ворон, вселившийся в тело юнца, когда тот ушёл в астральное путешествие, — чтобы затворить ход. Ну или бы зрителям показали, что на западе, куда отправилась Арья, живут миллионы драконов: здравствуй, новая война.

Напряжённая, но быстрая развязка

Квентин Тарантино тоже славится собственным стилем. В его фильмах, как правило, идёт несинхронное повествование разных сюжетных линий, которые в конце сходятся в одну точку. И за пять-десять минут случается кульминация. Зачастую невероятно кровавая и жестокая. Предшествует ей долгий и напряжённый диалог. Поэтому очень хорошо представляем себе, как пресное избрание нового короля Вестероса под началом Квентина оборачивается жаркими дебатами и жестокой поножовщиной. Желательно такой, в которой погибают вообще все ключевые персонажи.